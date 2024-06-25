Тануть у робіт: рецепт італійських рогаликів на дріжджах
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Якщо ви хочете здивувати ваших домашніх смачним десертом — пропонуємо вам десерт ніжних рогаликів.
Італійська кухня славиться не лише піцою та пастою, а й безліччю вишуканих десертів. Одним з них є ароматні рогалики — хрусткі ззовні та ніжні всередині, з ароматною начинкою та посипані цукровою пудрою.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом приготування цих чудових ласощів, які стануть окрасою будь-якого ранкового столу або доповненням до кави чи чаю.
Інгредієнти для тіста:
- 500 г борошна
- 250 г вершкового масла
- 3 яйця
- 100 г цукру
- 10 г свіжих дріжджів
- 1/2 ч. л. солі
- 100 мл молока
Інгредієнти для заварного крему:
- 500 мл молока
- 4 жовтки
- 100 г цукру
- 50 г кукурудзяного крохмалю
- 1 стручок ванілі
- 1 столова ложка вершкового масла
Покрокова інструкція:
Приготування тіста:
- У мисці з'єднайте борошно, сіль та цукор.
- Додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками, і розітріть руками до крихти.
- Збийте яйця і додайте до крихти.
- Розчиніть дріжджі в теплому молоці і додайте до тіста.
- Замісіть тісто, воно має бути гладким та еластичним.
- Загорніть тісто в харчову плівку і залиште в холодильнику на 2 години.
Приготування заварного крему:
- Розріжте стручок ванілі навпіл і вийміть з нього насіння.
- У каструлі з'єднайте молоко, ваніль, жовтки, цукор та кукурудзяний крохмаль.
- Поставте каструлю на повільний вогонь і варіть, постійно помішуючи, до загустіння крему.
- Зніміть крем з вогню, додайте вершкове масло і добре перемішайте.
- Накрийте крем харчовою плівкою і поставте в холодильник до повного охолодження.
Формування рогаликів:
- Розкачайте тісто в прямокутний пласт товщиною 0,5 см.
- Розріжте тісто на трикутники.
- На кожен трикутник викладіть ложку заварного крему.
- Згорніть трикутники рогаликами.
- Викладіть рогалики на деко, застелене пергаментним папером.
- Дайте рогаликам підійти протягом 30 хвилин.
- Випікайте рогалики в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору.
- Остудіть рогалики і посипте цукровою пудрою.
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