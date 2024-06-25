Тануть у робіт: рецепт італійських рогаликів на дріжджах

Якщо ви хочете здивувати ваших домашніх смачним десертом — пропонуємо вам десерт ніжних рогаликів.

Італійська кухня славиться не лише піцою та пастою, а й безліччю вишуканих десертів. Одним з них є ароматні рогалики — хрусткі ззовні та ніжні всередині, з ароматною начинкою та посипані цукровою пудрою.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом приготування цих чудових ласощів, які стануть окрасою будь-якого ранкового столу або доповненням до кави чи чаю.

Інгредієнти для тіста:

500 г борошна

250 г вершкового масла

3 яйця

100 г цукру

10 г свіжих дріжджів

1/2 ч. л. солі

100 мл молока

Інгредієнти для заварного крему:

500 мл молока

4 жовтки

100 г цукру

50 г кукурудзяного крохмалю

1 стручок ванілі

1 столова ложка вершкового масла

Покрокова інструкція:

Приготування тіста:

У мисці з'єднайте борошно, сіль та цукор. Додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками, і розітріть руками до крихти. Збийте яйця і додайте до крихти. Розчиніть дріжджі в теплому молоці і додайте до тіста. Замісіть тісто, воно має бути гладким та еластичним. Загорніть тісто в харчову плівку і залиште в холодильнику на 2 години.

Приготування заварного крему:

Розріжте стручок ванілі навпіл і вийміть з нього насіння. У каструлі з'єднайте молоко, ваніль, жовтки, цукор та кукурудзяний крохмаль. Поставте каструлю на повільний вогонь і варіть, постійно помішуючи, до загустіння крему. Зніміть крем з вогню, додайте вершкове масло і добре перемішайте. Накрийте крем харчовою плівкою і поставте в холодильник до повного охолодження.

Формування рогаликів:

Розкачайте тісто в прямокутний пласт товщиною 0,5 см. Розріжте тісто на трикутники. На кожен трикутник викладіть ложку заварного крему. Згорніть трикутники рогаликами. Викладіть рогалики на деко, застелене пергаментним папером. Дайте рогаликам підійти протягом 30 хвилин. Випікайте рогалики в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору. Остудіть рогалики і посипте цукровою пудрою.

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