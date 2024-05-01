Рус

Ситний обід за 15 хвилин: такий супчик проситимуть навіть діти

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Смачний грибний суп із плавленим сиром
Смачний грибний суп із плавленим сиром. Фото babusyni-retsepty

Супербюджетний та швидкий рецепт буде у ваших закладках

Ні дорослі, ні діти не люблять перших страв? Просто приготуйте їм грибний суп з плавленим сиром — і ви здивуєтеся, як швидко його з’їдять.

Готується така перша страва від "Бабусиних рецептів" буквально 15 хвилин, а виходить ситною, наваристою, з ароматом грибів. Варто раз спробувати — і такий супчик точно "оселиться" у вашому холодильнику.

Як приготувати грибний суп з плавленим сиром

Інгредієнти:

  • гриби печериці – 300 г;
  • вода – 2 л;
  • картопля – 2 шт.;
  • вівсяні пластівці – 50 г;
  • морква – 1 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • сир плавлений – 50 г;
  • сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Печериці чистимо, миємо та нарізаємо тонкими пластинами. Викладаємо їх у форму для запікання, солимо та запікаємо до зменшення у розмірі.
  2. Цибулю, картоплю та моркву чистимо. Цибулю та картоплю нарізаємо маленькими кубиками, моркву натираємо на великій тертці.
  3. Розігріваємо сковороду з рослинною олією та обсмажуємо до м’якості цибулю до легкого золотистого відтінку. Додаємо моркву та обсмажуємо до готовності.
  4. У каструлю відправляємо воду, солимо, додаємо картоплю, овочеву масу, вівсяні пластівці та гриби. Готуємо на середньому вогні під кришкою близько 5 хвилин. Через зазначений час додаємо плавлений сир, перемішуємо та варимо ще кілька хвилин.

Даємо супу трохи охолонути. Подаємо з домашнім хлібом.

Теги:
#Рецепт #Суп #Готуємо вдома