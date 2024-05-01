Ситний обід за 15 хвилин: такий супчик проситимуть навіть діти

Супербюджетний та швидкий рецепт буде у ваших закладках

Ні дорослі, ні діти не люблять перших страв? Просто приготуйте їм грибний суп з плавленим сиром — і ви здивуєтеся, як швидко його з’їдять.

Готується така перша страва від "Бабусиних рецептів" буквально 15 хвилин, а виходить ситною, наваристою, з ароматом грибів. Варто раз спробувати — і такий супчик точно "оселиться" у вашому холодильнику.

Як приготувати грибний суп з плавленим сиром

Інгредієнти:

гриби печериці – 300 г;

вода – 2 л;

картопля – 2 шт.;

вівсяні пластівці – 50 г;

морква – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

сир плавлений – 50 г;

сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Печериці чистимо, миємо та нарізаємо тонкими пластинами. Викладаємо їх у форму для запікання, солимо та запікаємо до зменшення у розмірі. Цибулю, картоплю та моркву чистимо. Цибулю та картоплю нарізаємо маленькими кубиками, моркву натираємо на великій тертці. Розігріваємо сковороду з рослинною олією та обсмажуємо до м’якості цибулю до легкого золотистого відтінку. Додаємо моркву та обсмажуємо до готовності. У каструлю відправляємо воду, солимо, додаємо картоплю, овочеву масу, вівсяні пластівці та гриби. Готуємо на середньому вогні під кришкою близько 5 хвилин. Через зазначений час додаємо плавлений сир, перемішуємо та варимо ще кілька хвилин.

Даємо супу трохи охолонути. Подаємо з домашнім хлібом.