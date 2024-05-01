Ситний обід за 15 хвилин: такий супчик проситимуть навіть діти
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Супербюджетний та швидкий рецепт буде у ваших закладках
Ні дорослі, ні діти не люблять перших страв? Просто приготуйте їм грибний суп з плавленим сиром — і ви здивуєтеся, як швидко його з’їдять.
Готується така перша страва від "Бабусиних рецептів" буквально 15 хвилин, а виходить ситною, наваристою, з ароматом грибів. Варто раз спробувати — і такий супчик точно "оселиться" у вашому холодильнику.
Як приготувати грибний суп з плавленим сиром
Інгредієнти:
- гриби печериці – 300 г;
- вода – 2 л;
- картопля – 2 шт.;
- вівсяні пластівці – 50 г;
- морква – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- сир плавлений – 50 г;
- сіль — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Печериці чистимо, миємо та нарізаємо тонкими пластинами. Викладаємо їх у форму для запікання, солимо та запікаємо до зменшення у розмірі.
- Цибулю, картоплю та моркву чистимо. Цибулю та картоплю нарізаємо маленькими кубиками, моркву натираємо на великій тертці.
- Розігріваємо сковороду з рослинною олією та обсмажуємо до м’якості цибулю до легкого золотистого відтінку. Додаємо моркву та обсмажуємо до готовності.
- У каструлю відправляємо воду, солимо, додаємо картоплю, овочеву масу, вівсяні пластівці та гриби. Готуємо на середньому вогні під кришкою близько 5 хвилин. Через зазначений час додаємо плавлений сир, перемішуємо та варимо ще кілька хвилин.
Даємо супу трохи охолонути. Подаємо з домашнім хлібом.