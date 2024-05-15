Ситний обід за 20 хвилин: рецепт кабачкового супу з плавленим сиром
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Цей суп стане чудовим варіантом легкого обіду.
Кабачки – це не лише смачний та корисний овоч, але й справжня основа для безлічі кулінарних шедеврів. Їх ніжна текстура, приємний аромат та універсальність роблять їх улюбленцем багатьох господинь. Також, ми пропонуємо рецепт супу з зеленого горошку.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом кабачкового супу з плавленим сиром, який стане чудовим обідом за 20 хвилин.
Інгредієнти:
- 2 молодих кабачка
- 1 цибулина
- 1 морква
- 2 зубчики часнику
- 1 столова ложка оливкової олії
- 1 літр овочевого бульйону
- 2 плавлених сирки
- 1/2 пучка свіжої зелені (петрушка, кріп)
- Сіль, перець за смаком
Приготування:
Підготуємо інгредієнти
Кабачки помити, обсушити та нарізати кубиками. Цибулю та моркву очистити та нарізати дрібними кубиками. Часник подрібнити.
Обсмажити овочі.
У каструлі розігріти оливкову олію та обсмажити цибулю до золотистого кольору. Додати моркву та обсмажити ще 5 хвилин.
- Додати кабачки та часник. Обсмажити овочі протягом 5 хвилин, постійно помішуючи.
- Влити овочевий бульйон. Довести до кипіння, зменшити вогонь та варити протягом 15 хвилин.
- Додати плавлений сир. Подрібнити його на тертці та додати до супу. Перемішати, щоб сир розчинився.
- Подрібнити зелень та додати до супу. Сіль та перець – за смаком.
- Зняти з вогню та дати супу трохи настоятися.
Суп подаємо з домашньою сметаною. Також, пропонуємо рецепт легкого супчику.