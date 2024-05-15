Ситний обід за 20 хвилин: рецепт кабачкового супу з плавленим сиром

Цей суп стане чудовим варіантом легкого обіду.

Кабачки – це не лише смачний та корисний овоч, але й справжня основа для безлічі кулінарних шедеврів. Їх ніжна текстура, приємний аромат та універсальність роблять їх улюбленцем багатьох господинь. Також, ми пропонуємо рецепт супу з зеленого горошку.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом кабачкового супу з плавленим сиром, який стане чудовим обідом за 20 хвилин.

Інгредієнти:

2 молодих кабачка

1 цибулина

1 морква

2 зубчики часнику

1 столова ложка оливкової олії

1 літр овочевого бульйону

2 плавлених сирки

1/2 пучка свіжої зелені (петрушка, кріп)

Сіль, перець за смаком

Приготування:

Підготуємо інгредієнти

Кабачки помити, обсушити та нарізати кубиками. Цибулю та моркву очистити та нарізати дрібними кубиками. Часник подрібнити.

Обсмажити овочі.

У каструлі розігріти оливкову олію та обсмажити цибулю до золотистого кольору. Додати моркву та обсмажити ще 5 хвилин.

Додати кабачки та часник. Обсмажити овочі протягом 5 хвилин, постійно помішуючи. Влити овочевий бульйон. Довести до кипіння, зменшити вогонь та варити протягом 15 хвилин. Додати плавлений сир. Подрібнити його на тертці та додати до супу. Перемішати, щоб сир розчинився. Подрібнити зелень та додати до супу. Сіль та перець – за смаком. Зняти з вогню та дати супу трохи настоятися.

Суп подаємо з домашньою сметаною. Також, пропонуємо рецепт легкого супчику.