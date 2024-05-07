Незвичайний рецепт для любителів помідорів: рецепт такого супчика спитає навіть мама (фото)

Просте у приготуванні, але фантастичні смачна перша страва

Сьогодні ми вирішили здивувати любителів помідорів. Виявляється, з них можна приготувати не тільки закуски до шашликів та різні салати, але й смачний суп.

Рецепт апетитної та яскравої першої страви "Телеграф" знайшов у журналі "Люблю готувати". Готується суп із простих продуктів за лічені хвилини та без зусиль. Виходить він настільки апетитним, що рецепт спитає навіть вимоглива мама.

Як приготувати суп зі свіжих помідорів

Інгредієнти:

свіжі помідори — 5 шт.;

білокачанна капуста — 300 г;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

рослинна олія — 4 ст. л.;

рубана зелень петрушки — 2 ст. л.;

вода — 2 л.;

перець та сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Моркву та цибулю чистимо, миємо, нарізаємо соломкою і відправляємо на 2-3 хвилини на розігріту сковороду з рослинною олією. Помідори миємо, очищаємо від шкірки та перетираємо через сито. Капусту нарізаємо соломкою. Підготовлені овочі відправляємо в киплячу підсолену воду. Перчимо, даємо закипіти та вимикаємо вогонь. Щільно накриваємо каструлю кришкою і даємо настоятися супу протягом 5-10 хвилин.

Фото: Телеграф

Готовий суп прикрашаємо зеленню петрушки. Подаємо з домашньою сметаною.