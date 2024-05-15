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Такого в пекарнях нет: рецепт слоек из цуккини и моцареллы

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти слойки отлично сочетаются с первыми блюдами (изображение создано с помощью ИИ)
Эти слойки отлично сочетаются с первыми блюдами (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Булочки с моцареллой станут отличным вариантом перекуса или дополнения к супам.

Цуккини, или кабачки, это универсальный овощ, который можно использовать для приготовления множества блюд. Сегодня мы поделимся с вами рецептом слоенок из цуккини и моцареллой, которые станут отличным дополнением к вашему столу. Эти слойки не только вкусны и ароматны, но и очень просты в приготовлении, поэтому с ними справится даже начинающий кулинар. Также, предлагаем рецепт слоенок с яблочным джемом.

Ингредиенты:

  • 2 цуккини
  • 200 г моцареллы
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 столовая ложка сливочного масла
  • 1 зубчик чеснока
  • 1/2 чайной ложки орегано
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/4 чайной ложки черного перца
  • 1 столовая ложка тертого пармезана
  • 4 готовых слоеных теста

Приготовление:

  1. Подготовим цуккини. Цуккини промыть, обсушить и нарезать тонкими кружочками.
  2. Моцареллу нарезать ломтиками.
  3. Разогреть духовой шкаф до 180°C.
  4. В сковороде разогреть оливковое и сливочное масло. Добавить измельченный чеснок и обжарить в течение 30 секунд.
  5. Добавить цуккини и обжарить в течение 5 минут или до мягкости.
  6. Добавить орегано, соль и перец. Перемешать и снять с огня.
  7. Развернуть слоеное тесто и выложить его на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  8. Выложить на тесто половину цуккини.
  9. Распределить по цуккини ломтики моцареллы.
  10. Посыпать тертым пармезаном.
  11. Накрыть вторым листом теста, защелкнуть края.
  12. Повторите шаги 7-11 со вторым листом теста и начинкой.
  13. Смазать слойки взбитым яйцом.
  14. Выпекать слойки в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут или до золотистого цвета.
  15. Дать слойкам немного охладиться, затем нарезать на порционные кусочки.

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