Такого в пекарнях нет: рецепт слоек из цуккини и моцареллы
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Булочки с моцареллой станут отличным вариантом перекуса или дополнения к супам.
Цуккини, или кабачки, это универсальный овощ, который можно использовать для приготовления множества блюд. Сегодня мы поделимся с вами рецептом слоенок из цуккини и моцареллой, которые станут отличным дополнением к вашему столу. Эти слойки не только вкусны и ароматны, но и очень просты в приготовлении, поэтому с ними справится даже начинающий кулинар. Также, предлагаем рецепт слоенок с яблочным джемом.
Ингредиенты:
- 2 цуккини
- 200 г моцареллы
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 столовая ложка сливочного масла
- 1 зубчик чеснока
- 1/2 чайной ложки орегано
- 1/4 чайной ложки соли
- 1/4 чайной ложки черного перца
- 1 столовая ложка тертого пармезана
- 4 готовых слоеных теста
Приготовление:
- Подготовим цуккини. Цуккини промыть, обсушить и нарезать тонкими кружочками.
- Моцареллу нарезать ломтиками.
- Разогреть духовой шкаф до 180°C.
- В сковороде разогреть оливковое и сливочное масло. Добавить измельченный чеснок и обжарить в течение 30 секунд.
- Добавить цуккини и обжарить в течение 5 минут или до мягкости.
- Добавить орегано, соль и перец. Перемешать и снять с огня.
- Развернуть слоеное тесто и выложить его на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Выложить на тесто половину цуккини.
- Распределить по цуккини ломтики моцареллы.
- Посыпать тертым пармезаном.
- Накрыть вторым листом теста, защелкнуть края.
- Повторите шаги 7-11 со вторым листом теста и начинкой.
- Смазать слойки взбитым яйцом.
- Выпекать слойки в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут или до золотистого цвета.
- Дать слойкам немного охладиться, затем нарезать на порционные кусочки.
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