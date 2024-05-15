Такого в пекарнях нет: рецепт слоек из цуккини и моцареллы

Булочки с моцареллой станут отличным вариантом перекуса или дополнения к супам.

Цуккини, или кабачки, это универсальный овощ, который можно использовать для приготовления множества блюд. Сегодня мы поделимся с вами рецептом слоенок из цуккини и моцареллой, которые станут отличным дополнением к вашему столу. Эти слойки не только вкусны и ароматны, но и очень просты в приготовлении, поэтому с ними справится даже начинающий кулинар. Также, предлагаем рецепт слоенок с яблочным джемом.

Ингредиенты:

2 цуккини

200 г моцареллы

1 столовая ложка оливкового масла

1 столовая ложка сливочного масла

1 зубчик чеснока

1/2 чайной ложки орегано

1/4 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки черного перца

1 столовая ложка тертого пармезана

4 готовых слоеных теста

Приготовление:

Подготовим цуккини. Цуккини промыть, обсушить и нарезать тонкими кружочками. Моцареллу нарезать ломтиками. Разогреть духовой шкаф до 180°C. В сковороде разогреть оливковое и сливочное масло. Добавить измельченный чеснок и обжарить в течение 30 секунд. Добавить цуккини и обжарить в течение 5 минут или до мягкости. Добавить орегано, соль и перец. Перемешать и снять с огня. Развернуть слоеное тесто и выложить его на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выложить на тесто половину цуккини. Распределить по цуккини ломтики моцареллы. Посыпать тертым пармезаном. Накрыть вторым листом теста, защелкнуть края. Повторите шаги 7-11 со вторым листом теста и начинкой. Смазать слойки взбитым яйцом. Выпекать слойки в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут или до золотистого цвета. Дать слойкам немного охладиться, затем нарезать на порционные кусочки.

Читайте также:

Советуем обратить внимание на рецепт венского штруделя. Также мы делились рецептом замечательного сырника на шоколадном тесте.