Діти будуть у захваті: рецепт домашньої шоколадної пасти за 20 хвилин
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Цей десерт стане чудовою альтернативою магазинним шоколадним пастам. Вона зороблена з якісних інгредієнтів та просто готується.
Сьогодні я хочу поділитися з вами простим та швидким рецептом шоколадної пасти, яку можна приготувати за лічені хвилини. Ця паста стане чудовою альтернативою магазинним продуктам, адже ви будете впевнені у складі та свіжості інгредієнтів.
Вона чудово підходить для бутербродів, тостів, млинців, а також може використовуватися як начинка для пирогів та тістечок.
Інгредієнти:
- 100 г темного шоколаду (не менше 70% какао)
- 50 г вершкового масла
- 3 ст. л. какао-порошку
- 2 ст. л. молока
- 2 ст. л. цукру (або за смаком)
- 1 щіпка солі
Приготування:
- Розтопити шоколад. Шоколад подрібнити на шматочки та розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі.
- Додати вершкове масло. До розтопленого шоколаду додати вершкове масло кімнатної температури та перемішати до однорідної маси.
- Всипати сухі інгредієнти. Додати какао-порошок, цукор та сіль, ретельно перемішати до однорідності.
- Влити молоко. Поступово влити молоко, постійно помішуючи, щоб паста стала гладкою та блискучою.
- Збити пасту. За бажанням, можна збити пасту блендером протягом декількох хвилин, щоб зробити її ще більш ніжною та повітряною.
- Розлити по баночках. Готову пасту розлити по чистим та сухим баночкам.
Порада:
- Домашню шоколадну пасту можна зберігати в холодильнику до 2 тижнів.
- Перед вживанням рекомендується трохи її зігріти, щоб вона стала більш м'якою.
- Замість цукру можна використовувати мед або інші підсолоджувачі за смаком.
- До пасти можна додати горіхи, родзинки, цукати або інші улюблені інгредієнти.
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