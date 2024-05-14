Діти будуть у захваті: рецепт домашньої шоколадної пасти за 20 хвилин

Цей десерт стане чудовою альтернативою магазинним шоколадним пастам. Вона зороблена з якісних інгредієнтів та просто готується.

Сьогодні я хочу поділитися з вами простим та швидким рецептом шоколадної пасти, яку можна приготувати за лічені хвилини. Ця паста стане чудовою альтернативою магазинним продуктам, адже ви будете впевнені у складі та свіжості інгредієнтів.

Вона чудово підходить для бутербродів, тостів, млинців, а також може використовуватися як начинка для пирогів та тістечок.

Інгредієнти:

100 г темного шоколаду (не менше 70% какао)

50 г вершкового масла

3 ст. л. какао-порошку

2 ст. л. молока

2 ст. л. цукру (або за смаком)

1 щіпка солі

Приготування:

Розтопити шоколад. Шоколад подрібнити на шматочки та розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Додати вершкове масло. До розтопленого шоколаду додати вершкове масло кімнатної температури та перемішати до однорідної маси. Всипати сухі інгредієнти. Додати какао-порошок, цукор та сіль, ретельно перемішати до однорідності. Влити молоко. Поступово влити молоко, постійно помішуючи, щоб паста стала гладкою та блискучою. Збити пасту. За бажанням, можна збити пасту блендером протягом декількох хвилин, щоб зробити її ще більш ніжною та повітряною. Розлити по баночках. Готову пасту розлити по чистим та сухим баночкам.

Порада:

Домашню шоколадну пасту можна зберігати в холодильнику до 2 тижнів.

Перед вживанням рекомендується трохи її зігріти, щоб вона стала більш м'якою.

Замість цукру можна використовувати мед або інші підсолоджувачі за смаком.

До пасти можна додати горіхи, родзинки, цукати або інші улюблені інгредієнти.

Раніше ми писали, як приготувати печиво з шоколадними краплями. Також, пропонуємо рецепт надзвичайного шоколадного пирога.