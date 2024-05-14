Дети будут в восторге: рецепт домашней шоколадной пасты за 20 минут

Этот десерт станет отличной альтернативой магазинным шоколадным пастам. Она заделана из качественных ингредиентов и просто готовится.

Сегодня я хочу поделиться с вами простым и быстрым рецептом шоколадной пасты, которую можно приготовить в считанные минуты. Эта паста станет отличной альтернативой магазинным продуктам, ведь вы будете уверены в составе и свежести ингредиентов.

Она отлично подходит для бутербродов, тостов, блинов, а также может использоваться как начинка для пирогов и пирожных.

Ингредиенты:

100 г темного шоколада (не менее 70% какао)

50 г сливочного масла

3 ст. л. какао-порошка

2 ст. л. молока

2 ст. л. сахара (или по вкусу)

1 щепотка соли

Приготовление:

Растопить шоколад. Шоколад измельчить на кусочки и растопить на водяной бане или в микроволновке. Добавить сливочное масло. В растопленный шоколад добавить сливочное масло комнатной температуры и перемешать до однородной массы. Всыпать сухие ингредиенты. Добавить какао-порошок, сахар и соль, тщательно перемешать до однородности. Влить молоко. Постепенно влить молоко, постоянно помешивая, чтобы паста стала гладкой и блестящей. Сбить пасту. По желанию можно взбить пасту блендером в течение нескольких минут, чтобы сделать ее еще более нежной и воздушной. Разлить по баночкам. Готовую пасту разлить по чистым и сухим баночкам.

Совет:

Домашнюю шоколадную пасту можно хранить в холодильнике до 2 недель.

Перед употреблением рекомендуется немного согреть, чтобы она стала более мягкой.

Вместо сахара можно использовать мед или другие подсластители по вкусу.

К пасте можно добавить орехи, изюм, цукаты или другие любимые ингредиенты.

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