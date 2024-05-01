Запасіться лавашами для цієї закуски: вона просто готується і швидко з’їдається
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Вона стане хітом навіть на святковому столі
Складно уявити ситне перекушування, дружні посиденьки або святковий стіл без різноманітних закусок. Вони рятують і під час свята, і під час раптового голоду чи несподіваних гостей.
Безліч рецептів закусок неможливо уявити без лаваша. Ось і "Главред" ділиться рецептом ситної та смачної закуски, для якої вам знадобляться найпростіші продукти. Результат вийде такий, що не соромно буде і на стіл подати.
Як приготувати рулет із лаваша з крабовими паличками
Інгредієнти на 8-10 порцій:
- лаваш прямокутної форми — 1 шт.;
- курячі яйця — 4 шт.;
- крабові палички — 4 шт.;
- консервована кукурудза — 100 г;
- огірок — 2 шт.;
- сир твердий — 100 г;
- майонез — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Курячі яйця відварюємо круто. Даємо їм охолонути, чистимо і дрібно нарізаємо.
- З консервованої кукурудзи зливаємо рідину.
- Твердий сир натираємо на дрібній тертці.
- Змішуємо підготовлені інгредієнти, додаємо майонез і ретельно перемішуємо.
- Огірок чистимо та нарізаємо слайсами.
- Лаваш змащуємо приготованою начинкою, викладаємо огірок і 2 — 3 крабові палички. Скручуємо все в рулет і відправляємо в холодильник на півгодини.
Прикрашаємо рулети зеленню. Подаємо з улюбленими котлетами.