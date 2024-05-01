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Запасіться лавашами для цієї закуски: вона просто готується і швидко з’їдається

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ледачий рецепт закуски з лаваша
Ледачий рецепт закуски з лаваша. Фото cookpad.com

Вона стане хітом навіть на святковому столі

Складно уявити ситне перекушування, дружні посиденьки або святковий стіл без різноманітних закусок. Вони рятують і під час свята, і під час раптового голоду чи несподіваних гостей.

Безліч рецептів закусок неможливо уявити без лаваша. Ось і "Главред" ділиться рецептом ситної та смачної закуски, для якої вам знадобляться найпростіші продукти. Результат вийде такий, що не соромно буде і на стіл подати.

Як приготувати рулет із лаваша з крабовими паличками

Інгредієнти на 8-10 порцій:

  • лаваш прямокутної форми — 1 шт.;
  • курячі яйця — 4 шт.;
  • крабові палички — 4 шт.;
  • консервована кукурудза — 100 г;
  • огірок — 2 шт.;
  • сир твердий — 100 г;
  • майонез — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Курячі яйця відварюємо круто. Даємо їм охолонути, чистимо і дрібно нарізаємо.
  2. З консервованої кукурудзи зливаємо рідину.
  3. Твердий сир натираємо на дрібній тертці.
  4. Змішуємо підготовлені інгредієнти, додаємо майонез і ретельно перемішуємо.
  5. Огірок чистимо та нарізаємо слайсами.
  6. Лаваш змащуємо приготованою начинкою, викладаємо огірок і 2 — 3 крабові палички. Скручуємо все в рулет і відправляємо в холодильник на півгодини.

Прикрашаємо рулети зеленню. Подаємо з улюбленими котлетами.

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#Рецепт #Закуска #Лаваш #Готуємо вдома