Закуска, яку гості ховатимуть по кишенях: апетитні рулетики, які готуються за дві хвилини
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Чудовий рецепт закуски на святковий стіл
Ми розповідали, як по-новому приготувати набридлу "Шубу". Тепер ділимось рецептом оригінальної закуски на святковий стіл, яку можна приготувати за лічені хвилини.
Ця страва – справжня знахідка для тих, хто шукає швидку, просту та водночас вишукану закуску. Огіркові рулетики з крабовими паличками – це не лише неймовірно смачно, але й красиво та корисно. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- 3 довгих огірки
- 200 г крабових паличок
- 140 г вершкового сиру
- кріп (або інша зелень за вашим смаком)
Спосіб приготування:
- За допомогою широкої овочечистки або гострого ножа наріжте огірки на довгі, тонкі смужки. Промокніть огірки серветкою та беріться за приготування начинки
- Дрібно наріжте крабові палички. Порубайте зелень кропу (або іншої зелені за вашим смаком).
- У мисці змішайте вершковий сир, подрібнені крабові палички та зелень. За бажанням додайте трохи солі.
- На край кожної смужки огірка викладіть трохи начинки. Акуратно згорніть огірок рулетиком.
Подавайте рулетики на тарілці, прикрасивши свіжою зеленню. Також ми ділились чудовим рецептом пирога з яблуками.