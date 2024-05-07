Закуска, яку гості ховатимуть по кишенях: апетитні рулетики, які готуються за дві хвилини

Чудовий рецепт закуски на святковий стіл

Ми розповідали, як по-новому приготувати набридлу "Шубу". Тепер ділимось рецептом оригінальної закуски на святковий стіл, яку можна приготувати за лічені хвилини.

Ця страва – справжня знахідка для тих, хто шукає швидку, просту та водночас вишукану закуску. Огіркові рулетики з крабовими паличками – це не лише неймовірно смачно, але й красиво та корисно. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

3 довгих огірки

200 г крабових паличок

140 г вершкового сиру

кріп (або інша зелень за вашим смаком)

Спосіб приготування:

За допомогою широкої овочечистки або гострого ножа наріжте огірки на довгі, тонкі смужки. Промокніть огірки серветкою та беріться за приготування начинки Дрібно наріжте крабові палички. Порубайте зелень кропу (або іншої зелені за вашим смаком). У мисці змішайте вершковий сир, подрібнені крабові палички та зелень. За бажанням додайте трохи солі. На край кожної смужки огірка викладіть трохи начинки. Акуратно згорніть огірок рулетиком.

Подавайте рулетики на тарілці, прикрасивши свіжою зеленню. Також ми ділились чудовим рецептом пирога з яблуками.