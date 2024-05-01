Шуба, але не з оселедцем: нове життя старої нудної страви
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Чим замінити оселедець в страві
Ми розповідали, як приготувати цікаву закуску — мариновану скумбрію. Тепер ділимось рецептом салату Шуба, який відрізняється від звичного.
Цей салат стане чудовою альтернативою класичному "Оселедець під шубою", адже він має свій неповторний смак. Секрет — у використанні кільки. Рецептом поділились на порталі "Господинька".
Інгредієнти:
- 2 буряки
- 2 картоплі
- 250 г філе кільки пряного посолу
- 1/4 ріпчастої цибулі
- 1 ст. л. рослинної олії
- майонез для заправки
Спосіб приготування:
- Відваріть буряк і картоплю до готовності. Остудіть і натріть на крупній тертці.
- Філе кільки очистіть від кісток і шкіри. Подрібніть рибу, додайте нарізану цибулю, трохи олії та перемішайте.
- Викладіть салат шарами: терта картопля, риба з цибулею, тертий буряк. Кожен шар змастіть майонезом. Щоб салат краще тримав форму, поставте його в холодильник на 30 хвилин перед подачею.
Для більш насиченого смаку риби можна додати трохи рубаного зеленого кропу або цибулі-порею. Замість кільки можна використовувати інші рибні консерви, наприклад, скумбрію або горбушу. Також ми ділились рецептом смачного салату.