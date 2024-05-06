Якщо залишилося трохи повидла – приготуйте рогалики: вийдуть не гіршими, ніж у дитинстві (фото)
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Рецепт запитає навіть бабуся
Аромат домашніх рогаликів завжди повертає нас у дитинство. Цю випічку завжди готувала нам бабуся.
"Телеграф" знайшов рецепт цієї випічки у журналі "Люблю готувати". Це смачний і чудовий спосіб позбутися торішнього повидла. Ніхто не зможе встояти навіть від запаху таких рогаликів — щойно близькі почують аромат, одразу ж збіжаться на кухню і чекатимуть біля духовки.
Як приготувати рогалики з повидлом
Інгредієнти:
- борошно — 3 склянки;
- сметана — 3 склянки;
- маргарин — 250 г;
- сода — на кінчику ножа;
- яблучне повидло — до свого смаку;
- цукрова пудра.
Спосіб приготування:
- Маргарин нарізаємо і змішуємо з борошном.
- В окремій мисці змішуємо сметану з содою і відправляємо до борошна. Все ретельно вимішуємо та ділимо на 5 частин.
- Кожну частину тонко розкочуємо і ділимо на 16-20 частин — у нас мають вийти трикутники.
- На широкий край кожного трикутника чайною ложкою викладаємо трохи повидла і скочуємо від широкої до вузької частини таким чином, щоб вийшли рогалики.
- Деко змащуємо маргарином, викладаємо рогалики, відправляємо в духовку та випікаємо до золотистої скоринки.
Готові рогалики посипаємо цукровою пудрою. Подаємо з ароматною кавою.