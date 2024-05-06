Якщо залишилося трохи повидла – приготуйте рогалики: вийдуть не гіршими, ніж у дитинстві (фото)

Рецепт запитає навіть бабуся

Аромат домашніх рогаликів завжди повертає нас у дитинство. Цю випічку завжди готувала нам бабуся.

"Телеграф" знайшов рецепт цієї випічки у журналі "Люблю готувати". Це смачний і чудовий спосіб позбутися торішнього повидла. Ніхто не зможе встояти навіть від запаху таких рогаликів — щойно близькі почують аромат, одразу ж збіжаться на кухню і чекатимуть біля духовки.

Як приготувати рогалики з повидлом

Інгредієнти:

борошно — 3 склянки;

сметана — 3 склянки;

маргарин — 250 г;

сода — на кінчику ножа;

яблучне повидло — до свого смаку;

цукрова пудра.

Спосіб приготування:

Маргарин нарізаємо і змішуємо з борошном. В окремій мисці змішуємо сметану з содою і відправляємо до борошна. Все ретельно вимішуємо та ділимо на 5 частин. Кожну частину тонко розкочуємо і ділимо на 16-20 частин — у нас мають вийти трикутники. На широкий край кожного трикутника чайною ложкою викладаємо трохи повидла і скочуємо від широкої до вузької частини таким чином, щоб вийшли рогалики. Деко змащуємо маргарином, викладаємо рогалики, відправляємо в духовку та випікаємо до золотистої скоринки.

Фото: Телеграф

Готові рогалики посипаємо цукровою пудрою. Подаємо з ароматною кавою.