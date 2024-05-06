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Якщо залишилося трохи повидла – приготуйте рогалики: вийдуть не гіршими, ніж у дитинстві (фото)

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Рогаліки з яблучним повидлом
Рогаліки з яблучним повидлом. Фото Бабусині рецепти

Рецепт запитає навіть бабуся

Аромат домашніх рогаликів завжди повертає нас у дитинство. Цю випічку завжди готувала нам бабуся.

"Телеграф" знайшов рецепт цієї випічки у журналі "Люблю готувати". Це смачний і чудовий спосіб позбутися торішнього повидла. Ніхто не зможе встояти навіть від запаху таких рогаликів — щойно близькі почують аромат, одразу ж збіжаться на кухню і чекатимуть біля духовки.

Як приготувати рогалики з повидлом

Інгредієнти:

  • борошно — 3 склянки;
  • сметана — 3 склянки;
  • маргарин — 250 г;
  • сода — на кінчику ножа;
  • яблучне повидло — до свого смаку;
  • цукрова пудра.

Спосіб приготування:

  1. Маргарин нарізаємо і змішуємо з борошном.
  2. В окремій мисці змішуємо сметану з содою і відправляємо до борошна. Все ретельно вимішуємо та ділимо на 5 частин.
  3. Кожну частину тонко розкочуємо і ділимо на 16-20 частин — у нас мають вийти трикутники.
  4. На широкий край кожного трикутника чайною ложкою викладаємо трохи повидла і скочуємо від широкої до вузької частини таким чином, щоб вийшли рогалики.
  5. Деко змащуємо маргарином, викладаємо рогалики, відправляємо в духовку та випікаємо до золотистої скоринки.
Домашні рогалики з повидлом
Фото: Телеграф

Готові рогалики посипаємо цукровою пудрою. Подаємо з ароматною кавою.

Теги:
#Рецепт #Печиво #Готуємо вдома #Рогалики