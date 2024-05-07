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Замішуватимете лише це тісто: воно ідеальне для пиріжків

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Просте та ніжне тісто, для будь-якої здобної домашньої випічки
Просте та ніжне тісто, для будь-якої здобної домашньої випічки. Фото 1000.menu

Можна використовувати для приготування пиріжків із будь-якою начинкою

Чи не кожна господиня має свій улюблений рецепт тіста. Дехто надає перевагу універсальному тісту, інші ж мають різні рецепти залежно від випічки.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом тіста, який ідеально підходить для пиріжків. А опублікували його на Instagram-сторінці "yaroslavskyi_vova".

Як приготувати ідеальне тісто для пиріжків

Інгредієнти:

  • молоко – 400 мл;
  • яйця – 40 г;
  • цукор – 50 г;
  • свіжі дріжджі – 25-30 г;
  • вершкове масло – 75 г;
  • олія – 75 мл;
  • борошно – 660-700 г;
  • сіль – 6 г;

Спосіб приготування:

  1. У тепле молоко додати цукор, перемішане виделкою яйце та дріжджі.
  2. Перемішати, накрити рушником та залишити на 15 хвилин. Коли дріжджі стануть активними — на поверхні з’явиться піна.
  3. Поступово додати борошно, змішане з сіллю та перемішати.
  4. Залишити тісто в мисці, під плівкою або рушником в теплому місці на одну годину.
  5. Окремо розігріти в сотейнику масло та олію до теплого стану.
  6. Вмішати масло в тісто ще в мисці, а потім добре вимішайте тісто руками на столі.
  7. Залишити тісто іще на 30 хвилин у теплому місці.
  8. Готове тісто розділити на 26 шматочків по 50 г.
  9. Згорнути "кульки" з тіста, розплющити їх долонею, зверху викласти начинку за смаком.
  10. Сформувати вироби, згорнути наче вареник, заліпити краї, покласти швом донизу.
  11. Залишити підійти у теплому місці під рушником протягом 40 хвилин.
  12. Змастити пиріжки яйцем та випікати при температурі 200 -210 градусів 10-11 хвилин.

А якщо ви любите смачну випічку, рекомендуємо також приготувати ніжні сіннабони з найсмачнішою поливкою за рецептом "Телеграфа". Булочки з корицею готуються досить просто, а результат приємно вражає.

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#Тісто #Пиріжки #Готуємо вдома