Замішуватимете лише це тісто: воно ідеальне для пиріжків
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Можна використовувати для приготування пиріжків із будь-якою начинкою
Чи не кожна господиня має свій улюблений рецепт тіста. Дехто надає перевагу універсальному тісту, інші ж мають різні рецепти залежно від випічки.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом тіста, який ідеально підходить для пиріжків. А опублікували його на Instagram-сторінці "yaroslavskyi_vova".
Як приготувати ідеальне тісто для пиріжків
Інгредієнти:
- молоко – 400 мл;
- яйця – 40 г;
- цукор – 50 г;
- свіжі дріжджі – 25-30 г;
- вершкове масло – 75 г;
- олія – 75 мл;
- борошно – 660-700 г;
- сіль – 6 г;
Спосіб приготування:
- У тепле молоко додати цукор, перемішане виделкою яйце та дріжджі.
- Перемішати, накрити рушником та залишити на 15 хвилин. Коли дріжджі стануть активними — на поверхні з’явиться піна.
- Поступово додати борошно, змішане з сіллю та перемішати.
- Залишити тісто в мисці, під плівкою або рушником в теплому місці на одну годину.
- Окремо розігріти в сотейнику масло та олію до теплого стану.
- Вмішати масло в тісто ще в мисці, а потім добре вимішайте тісто руками на столі.
- Залишити тісто іще на 30 хвилин у теплому місці.
- Готове тісто розділити на 26 шматочків по 50 г.
- Згорнути "кульки" з тіста, розплющити їх долонею, зверху викласти начинку за смаком.
- Сформувати вироби, згорнути наче вареник, заліпити краї, покласти швом донизу.
- Залишити підійти у теплому місці під рушником протягом 40 хвилин.
- Змастити пиріжки яйцем та випікати при температурі 200 -210 градусів 10-11 хвилин.
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