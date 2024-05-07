Замішуватимете лише це тісто: воно ідеальне для пиріжків

Можна використовувати для приготування пиріжків із будь-якою начинкою

Чи не кожна господиня має свій улюблений рецепт тіста. Дехто надає перевагу універсальному тісту, інші ж мають різні рецепти залежно від випічки.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом тіста, який ідеально підходить для пиріжків. А опублікували його на Instagram-сторінці "yaroslavskyi_vova".

Як приготувати ідеальне тісто для пиріжків

Інгредієнти:

молоко – 400 мл;

яйця – 40 г;

цукор – 50 г;

свіжі дріжджі – 25-30 г;

вершкове масло – 75 г;

олія – 75 мл;

борошно – 660-700 г;

сіль – 6 г;

Спосіб приготування:

У тепле молоко додати цукор, перемішане виделкою яйце та дріжджі. Перемішати, накрити рушником та залишити на 15 хвилин. Коли дріжджі стануть активними — на поверхні з’явиться піна. Поступово додати борошно, змішане з сіллю та перемішати. Залишити тісто в мисці, під плівкою або рушником в теплому місці на одну годину. Окремо розігріти в сотейнику масло та олію до теплого стану. Вмішати масло в тісто ще в мисці, а потім добре вимішайте тісто руками на столі. Залишити тісто іще на 30 хвилин у теплому місці. Готове тісто розділити на 26 шматочків по 50 г. Згорнути "кульки" з тіста, розплющити їх долонею, зверху викласти начинку за смаком. Сформувати вироби, згорнути наче вареник, заліпити краї, покласти швом донизу. Залишити підійти у теплому місці під рушником протягом 40 хвилин. Змастити пиріжки яйцем та випікати при температурі 200 -210 градусів 10-11 хвилин.

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