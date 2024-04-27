Склянка кефіру — і гора смакоти на столі: ці ліниві пиріжки ви приготуєте за 15 хвилин

Такі пиріжки зметуть за хвилину

Багато хто любить ароматні, ніжні пиріжки. Однак іноді час їхнього приготування розтягується на кілька годин.

Разом із "На пенсії" ділимося лінивим рецептом пиріжків із зеленню. З їх приготуванням ви справитеся буквально за 15 хвилин, а інгредієнти знайдете у холодильнику. Ця страва змусить вас забути про голод до обіду, а якщо знову захочеться перекусити — вони також можуть прийти на допомогу.

Як приготувати ліниві пиріжки із зеленню

Інгредієнти:

борошно — 10 ст. л.;

кефір — 200 мл;

курячі яйця — 4 шт. (2 відварених та 2 сирих);

зелена цибуля — 50 г;

сода — 1 ч. л.;

сіль та чорний мелений перець — до свого смаку;

рослинна олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Вбиваємо в миску два сирі яйця. Додаємо до них соду, сіль, чорний мелений перець та кефір. В отриману масу додаємо борошно і ретельно перемішуємо тісто. Цибулю добре миємо під проточною водою, обсушуємо паперовими рушниками та нарізаємо. Варені яйця очищаємо від шкаралупи та подрібнюємо. Підготовлені інгредієнти додаємо в тісто і знову ретельно перемішуємо. Тісто за консистенцією має нагадувати густу сметану. Розігріваємо сковороду з рослинною олією, ложкою викладаємо тісто, формуючи оладки. Обсмажуємо їх по 2-3 хвилини з обох боків.

Готові пиріжки викладаємо на паперові рушники, щоб позбутися залишків олії. Подаємо їх із домашньою сметаною.