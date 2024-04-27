Склянка кефіру — і гора смакоти на столі: ці ліниві пиріжки ви приготуєте за 15 хвилин
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Такі пиріжки зметуть за хвилину
Багато хто любить ароматні, ніжні пиріжки. Однак іноді час їхнього приготування розтягується на кілька годин.
Разом із "На пенсії" ділимося лінивим рецептом пиріжків із зеленню. З їх приготуванням ви справитеся буквально за 15 хвилин, а інгредієнти знайдете у холодильнику. Ця страва змусить вас забути про голод до обіду, а якщо знову захочеться перекусити — вони також можуть прийти на допомогу.
Як приготувати ліниві пиріжки із зеленню
Інгредієнти:
- борошно — 10 ст. л.;
- кефір — 200 мл;
- курячі яйця — 4 шт. (2 відварених та 2 сирих);
- зелена цибуля — 50 г;
- сода — 1 ч. л.;
- сіль та чорний мелений перець — до свого смаку;
- рослинна олія — 3 ст. л.
Спосіб приготування:
- Вбиваємо в миску два сирі яйця. Додаємо до них соду, сіль, чорний мелений перець та кефір.
- В отриману масу додаємо борошно і ретельно перемішуємо тісто.
- Цибулю добре миємо під проточною водою, обсушуємо паперовими рушниками та нарізаємо. Варені яйця очищаємо від шкаралупи та подрібнюємо. Підготовлені інгредієнти додаємо в тісто і знову ретельно перемішуємо. Тісто за консистенцією має нагадувати густу сметану.
- Розігріваємо сковороду з рослинною олією, ложкою викладаємо тісто, формуючи оладки. Обсмажуємо їх по 2-3 хвилини з обох боків.
Готові пиріжки викладаємо на паперові рушники, щоб позбутися залишків олії. Подаємо їх із домашньою сметаною.