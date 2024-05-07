Будете замешивать только это тесто: оно идеально для пирожков
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Можно использовать для приготовления пирожков с любой начинкой
Едва ли не каждая хозяйка имеет свой любимый рецепт теста. Некоторые предпочитают универсальное тесто, другие же имеют разные рецепты в зависимости от выпечки.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом теста, идеально подходящего для пирожков. А опубликовали его на Instagram-странице "yaroslavskyi_vova".
Как приготовить идеальное тесто для пирожков
Ингредиенты:
- молоко – 400 мл;
- яйца – 40 г;
- сахар – 50 г;
- свежие дрожжи – 25-30 г;
- сливочное масло – 75 г;
- масло – 75 мл;
- мука – 660-700 г;
- соль – 6 г;
Способ приготовления:
- В теплое молоко добавить сахар, перемешанное вилкой яйцо и дрожжи.
- Перемешать, накрыть полотенцем и оставить на 15 минут. Когда дрожжи станут активными – на поверхности появится пена.
- Постепенно добавить муку, смешанную с солью и перемешать.
- Оставить тесто в миске, под пленкой или полотенцем в теплом месте на один час.
- Отдельно разогреть в сотейнике масло и растительное масло до теплого состояния.
- Вмешать масло в тесто еще в миске, а затем хорошо вымешать тесто руками на столе.
- Оставить тесто еще на 30 минут в теплом месте.
- Готовое тесто разделить на 26 кусочков по 50 г.
- Свернуть "шарики" из теста, распластать их на ладони, сверху выложить начинку по вкусу.
- Сформировать изделия, свернуть как вареник, залепить края, положить швом вниз.
- Оставить подойти в теплом месте под полотенцем в течение 40 минут.
- Смазать пирожки яйцом и выпекать при температуре 200-210 градусов 10-11 минут.
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