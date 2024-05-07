Будете замешивать только это тесто: оно идеально для пирожков

Можно использовать для приготовления пирожков с любой начинкой

Едва ли не каждая хозяйка имеет свой любимый рецепт теста. Некоторые предпочитают универсальное тесто, другие же имеют разные рецепты в зависимости от выпечки.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом теста, идеально подходящего для пирожков. А опубликовали его на Instagram-странице "yaroslavskyi_vova".

Как приготовить идеальное тесто для пирожков

Ингредиенты:

молоко – 400 мл;

яйца – 40 г;

сахар – 50 г;

свежие дрожжи – 25-30 г;

сливочное масло – 75 г;

масло – 75 мл;

мука – 660-700 г;

соль – 6 г;

Способ приготовления:

В теплое молоко добавить сахар, перемешанное вилкой яйцо и дрожжи. Перемешать, накрыть полотенцем и оставить на 15 минут. Когда дрожжи станут активными – на поверхности появится пена. Постепенно добавить муку, смешанную с солью и перемешать. Оставить тесто в миске, под пленкой или полотенцем в теплом месте на один час. Отдельно разогреть в сотейнике масло и растительное масло до теплого состояния. Вмешать масло в тесто еще в миске, а затем хорошо вымешать тесто руками на столе. Оставить тесто еще на 30 минут в теплом месте. Готовое тесто разделить на 26 кусочков по 50 г. Свернуть "шарики" из теста, распластать их на ладони, сверху выложить начинку по вкусу. Сформировать изделия, свернуть как вареник, залепить края, положить швом вниз. Оставить подойти в теплом месте под полотенцем в течение 40 минут. Смазать пирожки яйцом и выпекать при температуре 200-210 градусов 10-11 минут.

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