Для цієї шарлотки борошно не знадобиться: хитрий рецепт, який стане в нагоді після Великодня

Відмінна ідея використати великодню випічку

Багато кулінарів приготували до Великодня багато різноманітної випічки, яку навряд чи з’їли під час свята. Щоб не викидати випічку, пропонуємо спекти з неї ліниву шарлотку.

Скуштувавши таку випічку, близькі нізащо не здогадаються, з чого шарлотка. Ви також будете задоволені — адже і паска на смітник не полетить, і близькі поласують. Незвичайним рецептом ділиться Smachno.ua.

Як приготувати ліниву шарлотку з черствої паски

Інгредієнти:

черства паска;

яблука – 2 шт.;

курячі яйця – 2 шт.;

цукор – 2 ст. л.;

сухарі мелені – 1 ст. л.;

маргарин – 1 ст. л.;

чорнослив — 0,5 склянки;

горіхи – 0,5 склянки;

молоко – 1,5 склянки.

Спосіб приготування:

Яйця розтираємо із цукром та молоком. Черству паску нарізаємо скибочками й відправляємо ненадовго в яєчно-молочну суміш. Чорнослив відварюємо, видаляємо кісточки та нарізаємо соломкою. Яблука чистимо, видаляємо серцевину та нарізаємо скибочками. Горіхи подрібнюємо та змішуємо з чорносливом та яблуками. Форму для випічки змащуємо маргарином і посипаємо меленими сухарями, дно та стінки її викладаємо скибочками паски (залишаємо трохи на верх). Зверху викладаємо "начинку" з горіхів, чорносливу та яблук. Зверху накриваємо всі залишками паски та виливаємо яєчно-молочну суміш. Все відправляємо у духовку на 20-30 хвилин.

Подаємо таку шарлотку з ароматною і ніжною кавою. Смачного.