Для цієї шарлотки борошно не знадобиться: хитрий рецепт, який стане в нагоді після Великодня
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Відмінна ідея використати великодню випічку
Багато кулінарів приготували до Великодня багато різноманітної випічки, яку навряд чи з’їли під час свята. Щоб не викидати випічку, пропонуємо спекти з неї ліниву шарлотку.
Скуштувавши таку випічку, близькі нізащо не здогадаються, з чого шарлотка. Ви також будете задоволені — адже і паска на смітник не полетить, і близькі поласують. Незвичайним рецептом ділиться Smachno.ua.
Як приготувати ліниву шарлотку з черствої паски
Інгредієнти:
- черства паска;
- яблука – 2 шт.;
- курячі яйця – 2 шт.;
- цукор – 2 ст. л.;
- сухарі мелені – 1 ст. л.;
- маргарин – 1 ст. л.;
- чорнослив — 0,5 склянки;
- горіхи – 0,5 склянки;
- молоко – 1,5 склянки.
Спосіб приготування:
- Яйця розтираємо із цукром та молоком.
- Черству паску нарізаємо скибочками й відправляємо ненадовго в яєчно-молочну суміш.
- Чорнослив відварюємо, видаляємо кісточки та нарізаємо соломкою. Яблука чистимо, видаляємо серцевину та нарізаємо скибочками. Горіхи подрібнюємо та змішуємо з чорносливом та яблуками.
- Форму для випічки змащуємо маргарином і посипаємо меленими сухарями, дно та стінки її викладаємо скибочками паски (залишаємо трохи на верх). Зверху викладаємо "начинку" з горіхів, чорносливу та яблук.
- Зверху накриваємо всі залишками паски та виливаємо яєчно-молочну суміш. Все відправляємо у духовку на 20-30 хвилин.
Подаємо таку шарлотку з ароматною і ніжною кавою. Смачного.