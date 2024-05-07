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Для цієї шарлотки борошно не знадобиться: хитрий рецепт, який стане в нагоді після Великодня

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Шарлотка вийде приголомшливою
Шарлотка вийде приголомшливою. Фото gospodynka.com.ua

Відмінна ідея використати великодню випічку

Багато кулінарів приготували до Великодня багато різноманітної випічки, яку навряд чи з’їли під час свята. Щоб не викидати випічку, пропонуємо спекти з неї ліниву шарлотку.

Скуштувавши таку випічку, близькі нізащо не здогадаються, з чого шарлотка. Ви також будете задоволені — адже і паска на смітник не полетить, і близькі поласують. Незвичайним рецептом ділиться Smachno.ua.

Як приготувати ліниву шарлотку з черствої паски

Інгредієнти:

  • черства паска;
  • яблука – 2 шт.;
  • курячі яйця – 2 шт.;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • сухарі мелені – 1 ст. л.;
  • маргарин – 1 ст. л.;
  • чорнослив — 0,5 склянки;
  • горіхи – 0,5 склянки;
  • молоко – 1,5 склянки.

Спосіб приготування:

  1. Яйця розтираємо із цукром та молоком.
  2. Черству паску нарізаємо скибочками й відправляємо ненадовго в яєчно-молочну суміш.
  3. Чорнослив відварюємо, видаляємо кісточки та нарізаємо соломкою. Яблука чистимо, видаляємо серцевину та нарізаємо скибочками. Горіхи подрібнюємо та змішуємо з чорносливом та яблуками.
  4. Форму для випічки змащуємо маргарином і посипаємо меленими сухарями, дно та стінки її викладаємо скибочками паски (залишаємо трохи на верх). Зверху викладаємо "начинку" з горіхів, чорносливу та яблук.
  5. Зверху накриваємо всі залишками паски та виливаємо яєчно-молочну суміш. Все відправляємо у духовку на 20-30 хвилин.

Подаємо таку шарлотку з ароматною і ніжною кавою. Смачного.

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#Рецепт #Шарлотка #Паска #Готуємо вдома