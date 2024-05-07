Для этой шарлотки мука не понадобится: хитрый рецепт, который пригодится после Пасхи

Отличная идея использовать пасхальную выпечку

Многие кулинары приготовили к Пасхе много разнообразной выпечки, которую вряд ли съели во время праздника. Чтобы не выбрасывать выпечку, предлагаем испечь из нее ленивую шарлотку.

Попробовав такую выпечку, близкие ни за что не догадаются, из чего шарлотка. Вы также будете довольны — ведь и паска в мусорку не полетит, и близкие полакомятся. Необычным рецептом делится Smachno.ua.

Как приготовить ленивую шарлотку из черствой паски

Ингредиенты:

черствая паска;

яблоки – 2 шт.;

куриные яйца – 2 шт.;

сахар – 2 ст. л.;

сухари молотые – 1 ст. л.;

маргарин – 1 ст. л.;

чернослив — 0,5 стакана;

орехи – 0,5 стакана;

молоко – 1,5 стакана.

Способ приготовления:

Яйца растираем с сахаром и молоком. Черствую паску нарезаем ломтиками и отправляем ненадолго в яично-молочную смесь. Чернослив отвариваем, удаляем косточки и нарезаем соломкой. Яблоки чистим, удаляем сердцевину и нарезаем ломтиками. Орехи измельчаем и смешиваем с черносливом и яблоками. Форму для выпечки смазываем маргарином и посыпаем молотыми сухарями, дно и стенки ее выкладываем ломтиками паски (оставляем немного на верх). Сверху выкладываем "начинку" из орехов, чернослива и яблок. Сверху накрываем все остатками паски и выливаем яично-молочную смесь. Все отправляем в духовку на 20-30 минут.

Подаем такую шарлотку с ароматным и нежным кофе. Приятного аппетита.