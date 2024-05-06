Ви ще таких не куштували: готуємо курячі гомілки в йогуртовому маринаді
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У такому маринаді м'ясо буде ніжним і соковитим
Чимало людей надає перевагу саме курячому м'ясу, бо воно вважається дієтичним. Водночас його не потрібно довго готувати. До речі, раніше ми розповідали, як варити куряче філе, щоб у ньому зберігався сік. Тепер поділимось рецептом курячих гомілок у незвичному маринаді.
Шеф-кухар Ліза Глінська поділилась, як замаринувати курячі гомілки в йогурті. Також вона запропонувала приготувати до них смачний гарнір — картопельку по-селянськи та соус до неї.
Інгредієнти
Для йогуртового маринаду:
- Курячі гомілки — 1 кілограм;
- густий білий йогурт — 250 г.;
- паприка — 1 ч. л;
- сіль — за смаком;
- перець чилі — за бажанням.
Для картоплі по-селянськи:
- Картопля — 1 кг.;
- паприка — 1 ч. л.;
- сухий часник — 1 ч. л.;
- куркума — 1/2 ч. л.;
- рослинна олія — 2,5 ст. л;
- сіль — за смаком.
Для йогуртового соусу:
- Густий білий йогурт;
- кріп;
- часник;
- сіль.
Спосіб приготування
- Гомілки миємо та витираємо насухо.
- Змішуємо у одній місткості — йогурт, паприку, сіль та перець чилі, якщо ви його любите. Усе ретельно перемішуємо.
- Занурюємо гомілки в маринад по черзі. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник на 10-12 годин, аби вони просочились соусом.
- Картоплю теж ретельно миємо та розрізаємо на частинки. Варимо її в посоленій воді 5 хвилин після кипіння.
- Поєднуємо олію, паприку, часник, куркуму та сіль. Все змішуємо.
- Дістаємо картоплю та поливаємо її вище згаданою рідиною.
- Далі ставимо курячі гомілки та картоплю на деко, встелене пергаментом. Змащуємо курку маринадом, щоб з'явилась скоринка.
- Кладемо форму в духовку на 180℃ на 25-30 хвилин. Якщо гомілки більші — може знадобитися більше часу.
- Щоб приготувати соус, візьміть йогурт, кріп, часник та сіль. Перемішайте.
- Поставте картоплю, гомілки та соус на стіл. Смачного!
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