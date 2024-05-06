Ви ще таких не куштували: готуємо курячі гомілки в йогуртовому маринаді

У такому маринаді м'ясо буде ніжним і соковитим

Чимало людей надає перевагу саме курячому м'ясу, бо воно вважається дієтичним. Водночас його не потрібно довго готувати. До речі, раніше ми розповідали, як варити куряче філе, щоб у ньому зберігався сік. Тепер поділимось рецептом курячих гомілок у незвичному маринаді.

Шеф-кухар Ліза Глінська поділилась, як замаринувати курячі гомілки в йогурті. Також вона запропонувала приготувати до них смачний гарнір — картопельку по-селянськи та соус до неї.

Інгредієнти

Для йогуртового маринаду:

Курячі гомілки — 1 кілограм;

густий білий йогурт — 250 г.;

паприка — 1 ч. л;

сіль — за смаком;

перець чилі — за бажанням.

Для картоплі по-селянськи:

Картопля — 1 кг.;

паприка — 1 ч. л.;

сухий часник — 1 ч. л.;

куркума — 1/2 ч. л.;

рослинна олія — 2,5 ст. л;

сіль — за смаком.

Для йогуртового соусу:

Густий білий йогурт;

кріп;

часник;

сіль.

Спосіб приготування

Гомілки миємо та витираємо насухо. Змішуємо у одній місткості — йогурт, паприку, сіль та перець чилі, якщо ви його любите. Усе ретельно перемішуємо. Занурюємо гомілки в маринад по черзі. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник на 10-12 годин, аби вони просочились соусом. Картоплю теж ретельно миємо та розрізаємо на частинки. Варимо її в посоленій воді 5 хвилин після кипіння. Поєднуємо олію, паприку, часник, куркуму та сіль. Все змішуємо. Дістаємо картоплю та поливаємо її вище згаданою рідиною. Далі ставимо курячі гомілки та картоплю на деко, встелене пергаментом. Змащуємо курку маринадом, щоб з'явилась скоринка. Кладемо форму в духовку на 180℃ на 25-30 хвилин. Якщо гомілки більші — може знадобитися більше часу. Щоб приготувати соус, візьміть йогурт, кріп, часник та сіль. Перемішайте. Поставте картоплю, гомілки та соус на стіл. Смачного!

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