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Рецепт міні-піц для веселих посиденьок

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Піца - ситний та смачний перекус (зображення створено за допомогою ШІ)
Піца - ситний та смачний перекус (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Міні- піци стануть в нагоді, коли немає часу готувати.

Міні-піца — це не просто смачна страва, це справжня знахідка для будь-якого застілля. Її зручно їсти руками, вона чудово підходить для фуршетів, дитячих свят та вечірок з друзями. Також, пропонуємо рецепт гарячих бутербродів.

Сьогодні ми поділимося з вами 3 рецептами міні-піци, які допоможуть вам приготувати оригінальні та апетитні ласощі.

Міні-піца з ковбасою та сиром

Інгредієнти:

  • Готове тісто для піци
  • 200 г вареної ковбаси
  • 150 г твердого сиру
  • 100 г томатного соусу
  • Оливкова олія
  • Сіль та перець за смаком

Приготування:

  1. Розкачайте тісто для піци на тонкі коржі.
  2. Виріжте з тіста кружечки за допомогою формочки або склянки.
  3. Змастіть коржі томатним соусом.
  4. Наріжте ковбасу та сир кубиками.
  5. Викладіть ковбасу та сир на коржі.
  6. Посипте міні-піцу оливковою олією, сіллю та перцем.
  7. Випікайте міні-піцу в розігрітій до 180°C духовці протягом 10-15 хвилин, до золотистого кольору.

А якщо хочеться здивувати близьких — приготуйте піцу з грушами та сиром брі. Також ми ділились рецептом дуже смачного салату з м’ясом.

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#Рецепт #їжа-Телеграф