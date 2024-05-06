Рецепт міні-піц для веселих посиденьок
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Міні- піци стануть в нагоді, коли немає часу готувати.
Міні-піца — це не просто смачна страва, це справжня знахідка для будь-якого застілля. Її зручно їсти руками, вона чудово підходить для фуршетів, дитячих свят та вечірок з друзями. Також, пропонуємо рецепт гарячих бутербродів.
Сьогодні ми поділимося з вами 3 рецептами міні-піци, які допоможуть вам приготувати оригінальні та апетитні ласощі.
Міні-піца з ковбасою та сиром
Інгредієнти:
- Готове тісто для піци
- 200 г вареної ковбаси
- 150 г твердого сиру
- 100 г томатного соусу
- Оливкова олія
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Розкачайте тісто для піци на тонкі коржі.
- Виріжте з тіста кружечки за допомогою формочки або склянки.
- Змастіть коржі томатним соусом.
- Наріжте ковбасу та сир кубиками.
- Викладіть ковбасу та сир на коржі.
- Посипте міні-піцу оливковою олією, сіллю та перцем.
- Випікайте міні-піцу в розігрітій до 180°C духовці протягом 10-15 хвилин, до золотистого кольору.
А якщо хочеться здивувати близьких — приготуйте піцу з грушами та сиром брі. Також ми ділились рецептом дуже смачного салату з м’ясом.