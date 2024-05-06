Рецепт міні-піц для веселих посиденьок

Міні- піци стануть в нагоді, коли немає часу готувати.

Міні-піца — це не просто смачна страва, це справжня знахідка для будь-якого застілля. Її зручно їсти руками, вона чудово підходить для фуршетів, дитячих свят та вечірок з друзями. Також, пропонуємо рецепт гарячих бутербродів.

Сьогодні ми поділимося з вами 3 рецептами міні-піци, які допоможуть вам приготувати оригінальні та апетитні ласощі.

Міні-піца з ковбасою та сиром

Інгредієнти:

Готове тісто для піци

200 г вареної ковбаси

150 г твердого сиру

100 г томатного соусу

Оливкова олія

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Розкачайте тісто для піци на тонкі коржі. Виріжте з тіста кружечки за допомогою формочки або склянки. Змастіть коржі томатним соусом. Наріжте ковбасу та сир кубиками. Викладіть ковбасу та сир на коржі. Посипте міні-піцу оливковою олією, сіллю та перцем. Випікайте міні-піцу в розігрітій до 180°C духовці протягом 10-15 хвилин, до золотистого кольору.

А якщо хочеться здивувати близьких — приготуйте піцу з грушами та сиром брі. Також ми ділились рецептом дуже смачного салату з м’ясом.