Язик проковтнете: рецепт молодої картоплі з часником

Якщо ви хочете приготувати щось ситне і при цьому не витрачати багато часу на кухню — приготуйте запечену картоплю.

Молода картопля — це не просто овоч, а справжній символ літа, який дарує нам не лише ситність, але й чудовий настрій. Її ніжна шкірка, що легко відстає, та приємний аромат роблять цю страву улюбленицею багатьох.

Сьогодні ми поділимося з вами 3 рецептами молодої картоплі з часником у духовці, які підкорять вас своєю простотою, швидкістю приготування та неймовірно апетитним смаком.

Молода картопля з часником і зеленню

Інгредієнти:

1 кг молодої картоплі

3-4 зубчики часнику

3 ст. л. рослинної олії

Сіль та перець за смаком

Пучок свіжої зелені (кропу, петрушки)

Приготування:

Ретельно вимийте картоплю, не очищаючи її від шкіри. Наріжте картоплю на шматочки середнього розміру. Подрібніть часник. Змішайте картоплю з часником, олією, сіллю та перцем. Викладіть картоплю на деко, застелене пергаментним папером. Випікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин, до золотистого кольору. За 5 хвилин до готовності додайте подрібнену зелень. Подавайте страву гарячою.

Подаємо картопля з улюбленим салатом. Також, ми ділились рецептом запеченої картоплі від Ектора Хіменеса-Браво.