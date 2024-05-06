Язик проковтнете: рецепт молодої картоплі з часником
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Якщо ви хочете приготувати щось ситне і при цьому не витрачати багато часу на кухню — приготуйте запечену картоплю.
Молода картопля — це не просто овоч, а справжній символ літа, який дарує нам не лише ситність, але й чудовий настрій. Її ніжна шкірка, що легко відстає, та приємний аромат роблять цю страву улюбленицею багатьох.
Сьогодні ми поділимося з вами 3 рецептами молодої картоплі з часником у духовці, які підкорять вас своєю простотою, швидкістю приготування та неймовірно апетитним смаком.
Молода картопля з часником і зеленню
Інгредієнти:
- 1 кг молодої картоплі
- 3-4 зубчики часнику
- 3 ст. л. рослинної олії
- Сіль та перець за смаком
- Пучок свіжої зелені (кропу, петрушки)
Приготування:
- Ретельно вимийте картоплю, не очищаючи її від шкіри.
- Наріжте картоплю на шматочки середнього розміру.
- Подрібніть часник.
- Змішайте картоплю з часником, олією, сіллю та перцем.
- Викладіть картоплю на деко, застелене пергаментним папером.
- Випікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин, до золотистого кольору.
- За 5 хвилин до готовності додайте подрібнену зелень.
- Подавайте страву гарячою.
Подаємо картопля з улюбленим салатом. Також, ми ділились рецептом запеченої картоплі від Ектора Хіменеса-Браво.