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Язик проковтнете: рецепт молодої картоплі з часником

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Така картопля стане частим гостем на вашому столі (зображення створено за допомогою ШІ)
Така картопля стане частим гостем на вашому столі (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви хочете приготувати щось ситне і при цьому не витрачати багато часу на кухню — приготуйте запечену картоплю.

Молода картопля — це не просто овоч, а справжній символ літа, який дарує нам не лише ситність, але й чудовий настрій. Її ніжна шкірка, що легко відстає, та приємний аромат роблять цю страву улюбленицею багатьох.

Сьогодні ми поділимося з вами 3 рецептами молодої картоплі з часником у духовці, які підкорять вас своєю простотою, швидкістю приготування та неймовірно апетитним смаком.

Молода картопля з часником і зеленню

Інгредієнти:

  • 1 кг молодої картоплі
  • 3-4 зубчики часнику
  • 3 ст. л. рослинної олії
  • Сіль та перець за смаком
  • Пучок свіжої зелені (кропу, петрушки)

Приготування:

  1. Ретельно вимийте картоплю, не очищаючи її від шкіри.
  2. Наріжте картоплю на шматочки середнього розміру.
  3. Подрібніть часник.
  4. Змішайте картоплю з часником, олією, сіллю та перцем.
  5. Викладіть картоплю на деко, застелене пергаментним папером.
  6. Випікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин, до золотистого кольору.
  7. За 5 хвилин до готовності додайте подрібнену зелень.
  8. Подавайте страву гарячою.

Подаємо картопля з улюбленим салатом. Також, ми ділились рецептом запеченої картоплі від Ектора Хіменеса-Браво.

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#Рецепт #Картопля #їжа-Телеграф