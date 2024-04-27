З'їдять швидше, ніж основну страву: рецепт запеченої картоплі від Ектора Хіменеса-Браво
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Така страва сподобається дітям та дорослим
Варіантів приготування картоплі існує безліч. Її додають до супів, роблять із неї пюре, тушкують, смажать та запікають.
Сьогодні ж ми пропонуємо приготувати картоплю за рецептом відомого кухаря колумбійського походження Ектора Хіменеса-Браво. Ним він поділився на своїй Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".
Як приготувати хрумку картоплю
Інгредієнти:
- картопля;
- сир пармезан;
Для соусу:
- сметана;
- кріп;
- сіль;
- перець;
Спосіб приготування:
- Картоплю помити, відварити та розрізати навпіл.
- Деко застелити пергаментом, на нього покласти тертий сир.
- Зверху викласти половинки картоплі та запекти у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 10 хвилин.
- Для соусу змішати сметану, дрібно нарізаний кріп, сіль та перець.
А якщо ви любите картоплю зверніть увагу на правила відварювання коренеплоду. Якщо знати секрети, картопля буде значно смачнішою.