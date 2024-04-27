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З'їдять швидше, ніж основну страву: рецепт запеченої картоплі від Ектора Хіменеса-Браво

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Смачна картопля з хрусткою скоринкою
Смачна картопля з хрусткою скоринкою. Фото 1000.menu

Така страва сподобається дітям та дорослим

Варіантів приготування картоплі існує безліч. Її додають до супів, роблять із неї пюре, тушкують, смажать та запікають.

Сьогодні ж ми пропонуємо приготувати картоплю за рецептом відомого кухаря колумбійського походження Ектора Хіменеса-Браво. Ним він поділився на своїй Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".

Як приготувати хрумку картоплю

Інгредієнти:

  • картопля;
  • сир пармезан;

Для соусу:

  • сметана;
  • кріп;
  • сіль;
  • перець;

Спосіб приготування:

  1. Картоплю помити, відварити та розрізати навпіл.
  2. Деко застелити пергаментом, на нього покласти тертий сир.
  3. Зверху викласти половинки картоплі та запекти у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 10 хвилин.
  4. Для соусу змішати сметану, дрібно нарізаний кріп, сіль та перець.

А якщо ви любите картоплю зверніть увагу на правила відварювання коренеплоду. Якщо знати секрети, картопля буде значно смачнішою.

Теги:
#Картопля #Запікання #Готуємо вдома