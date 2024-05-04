На великодньому столі забудуть про паски та м’ясо: всі будуть їсти цю незвичайну картоплю (фото)

Приготуйте до свята — і готуватимете часто

Безумовно, головні страви на великодньому столі — це пишні паски, різноманітні яйця та ароматна буженина. Однак не забуватимемо про гарнір і приготуємо сьогодні найсмачнішу картоплю з печінкою та сиром.

Цей рецепт "Телеграф" знайшов у журналі "Поліна". Незвичайний гарнір настільки сподобається і близьким, і друзям, що його з’їдять до останнього шматочка.

Як приготувати картопля з печінкою та сиром

Інгредієнти на 8 порцій:

картопля — 12 шт.;

кмин — 1 ч. л.;

твердий сир — 300 г;

яловича печінка — 400 г;

цибуля — 1 шт.;

вершкове масло — 80 г;

борошно — 30 г;

м’ясний бульйон — 1/4 ч. л.;

збиті вершки — 1/8 л.;

біле вино — 1/8 л;

зелена цибуля — за смаком.

Спосіб приготування:

Картоплю відварюємо до напівготовності у воді з кмином. Зливаємо воду. Картоплю розрізаємо вздовж навпіл і ложкою виймаємо середину. Половину твердого сиру нарізаємо довільними кубиками, решту натираємо на телиці. Печінку та очищену цибулю дрібно нарізаємо і помішуючи, обсмажуємо в сковороді з олією. До готової печінки додаємо картопляну м’якоть та кубики сиру. Все солимо і перчимо. Приготованою начинкою наповнюємо картоплю, посипаємо тертим сиром твердим. Викладаємо у форму і запікаємо в розігрітій до 200 градусів духовці протягом 20 хвилин.

Фото: Телеграф

Подаємо картопля з улюбленим салатом. Смачного.