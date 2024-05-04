На великодньому столі забудуть про паски та м’ясо: всі будуть їсти цю незвичайну картоплю (фото)
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Приготуйте до свята — і готуватимете часто
Безумовно, головні страви на великодньому столі — це пишні паски, різноманітні яйця та ароматна буженина. Однак не забуватимемо про гарнір і приготуємо сьогодні найсмачнішу картоплю з печінкою та сиром.
Цей рецепт "Телеграф" знайшов у журналі "Поліна". Незвичайний гарнір настільки сподобається і близьким, і друзям, що його з’їдять до останнього шматочка.
Як приготувати картопля з печінкою та сиром
Інгредієнти на 8 порцій:
- картопля — 12 шт.;
- кмин — 1 ч. л.;
- твердий сир — 300 г;
- яловича печінка — 400 г;
- цибуля — 1 шт.;
- вершкове масло — 80 г;
- борошно — 30 г;
- м’ясний бульйон — 1/4 ч. л.;
- збиті вершки — 1/8 л.;
- біле вино — 1/8 л;
- зелена цибуля — за смаком.
Спосіб приготування:
- Картоплю відварюємо до напівготовності у воді з кмином. Зливаємо воду. Картоплю розрізаємо вздовж навпіл і ложкою виймаємо середину.
- Половину твердого сиру нарізаємо довільними кубиками, решту натираємо на телиці.
- Печінку та очищену цибулю дрібно нарізаємо і помішуючи, обсмажуємо в сковороді з олією.
- До готової печінки додаємо картопляну м’якоть та кубики сиру. Все солимо і перчимо.
- Приготованою начинкою наповнюємо картоплю, посипаємо тертим сиром твердим. Викладаємо у форму і запікаємо в розігрітій до 200 градусів духовці протягом 20 хвилин.
Подаємо картопля з улюбленим салатом. Смачного.