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На великодньому столі забудуть про паски та м’ясо: всі будуть їсти цю незвичайну картоплю (фото)

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Картопля з печінкою та сиром виходить фантастичною
Картопля з печінкою та сиром виходить фантастичною. Фото shuba.life

Приготуйте до свята — і готуватимете часто

Безумовно, головні страви на великодньому столі — це пишні паски, різноманітні яйця та ароматна буженина. Однак не забуватимемо про гарнір і приготуємо сьогодні найсмачнішу картоплю з печінкою та сиром.

Цей рецепт "Телеграф" знайшов у журналі "Поліна". Незвичайний гарнір настільки сподобається і близьким, і друзям, що його з’їдять до останнього шматочка.

Як приготувати картопля з печінкою та сиром

Інгредієнти на 8 порцій:

  • картопля — 12 шт.;
  • кмин — 1 ч. л.;
  • твердий сир — 300 г;
  • яловича печінка — 400 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • вершкове масло — 80 г;
  • борошно — 30 г;
  • м’ясний бульйон — 1/4 ч. л.;
  • збиті вершки — 1/8 л.;
  • біле вино — 1/8 л;
  • зелена цибуля — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю відварюємо до напівготовності у воді з кмином. Зливаємо воду. Картоплю розрізаємо вздовж навпіл і ложкою виймаємо середину.
  2. Половину твердого сиру нарізаємо довільними кубиками, решту натираємо на телиці.
  3. Печінку та очищену цибулю дрібно нарізаємо і помішуючи, обсмажуємо в сковороді з олією.
  4. До готової печінки додаємо картопляну м’якоть та кубики сиру. Все солимо і перчимо.
  5. Приготованою начинкою наповнюємо картоплю, посипаємо тертим сиром твердим. Викладаємо у форму і запікаємо в розігрітій до 200 градусів духовці протягом 20 хвилин.
Картопля з печінкою та сиром
Фото: Телеграф

Подаємо картопля з улюбленим салатом. Смачного.

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