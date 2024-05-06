Язык проглотите: рецепт молодого картофеля с чесноком
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Если вы хотите приготовить что-то сытное и при этом не тратить много времени на кухню – приготовьте запеченный картофель.
Молодой картофель — это не просто овощ, а настоящий символ лета, который дарит нам не только сытность, но и отличное настроение. Ее нежная легко отстающая кожура и приятный аромат делают это блюдо любимицей многих.
Сегодня мы поделимся с вами 3 рецептами молодого картофеля с чесноком в духовке, которые покорят вас своей простотой, быстротой приготовления и невероятно аппетитным вкусом.
Молодой картофель с чесноком и зеленью
Ингредиенты:
- 1 кг молодого картофеля
- 3-4 зубчика чеснока
- 3 ст. л. растительного масла
- Соль и перец по вкусу
- Пучок свежей зелени (укропа, петрушки)
Приготовление:
- Тщательно вымойте картофель, не очищая его от кожи.
- Нарежьте картофель на кусочки среднего размера.
- Измельчите чеснок.
- Смешайте картофель с чесноком, растительным маслом, солью и перцем.
- Выложите картофель на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут до золотистого цвета.
- За 5 минут до готовности добавьте измельченную зелень.
- Подавайте блюдо горячим.
Подаем картофель с любимым салатом. Также мы делились рецептом запеченного картофеля от Эктора Хименеса-Браво.