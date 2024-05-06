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Язык проглотите: рецепт молодого картофеля с чесноком

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Такой картофель станет частым гостем на вашем столе (изображение создано с помощью ИИ)
Такой картофель станет частым гостем на вашем столе (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы хотите приготовить что-то сытное и при этом не тратить много времени на кухню – приготовьте запеченный картофель.

Молодой картофель — это не просто овощ, а настоящий символ лета, который дарит нам не только сытность, но и отличное настроение. Ее нежная легко отстающая кожура и приятный аромат делают это блюдо любимицей многих.

Сегодня мы поделимся с вами 3 рецептами молодого картофеля с чесноком в духовке, которые покорят вас своей простотой, быстротой приготовления и невероятно аппетитным вкусом.

Молодой картофель с чесноком и зеленью

Ингредиенты:

  • 1 кг молодого картофеля
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 3 ст. л. растительного масла
  • Соль и перец по вкусу
  • Пучок свежей зелени (укропа, петрушки)

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте картофель, не очищая его от кожи.
  2. Нарежьте картофель на кусочки среднего размера.
  3. Измельчите чеснок.
  4. Смешайте картофель с чесноком, растительным маслом, солью и перцем.
  5. Выложите картофель на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  6. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут до золотистого цвета.
  7. За 5 минут до готовности добавьте измельченную зелень.
  8. Подавайте блюдо горячим.

Подаем картофель с любимым салатом. Также мы делились рецептом запеченного картофеля от Эктора Хименеса-Браво.

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#Рецепт #Картопля #еда-Телеграф