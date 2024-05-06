Язык проглотите: рецепт молодого картофеля с чесноком

Если вы хотите приготовить что-то сытное и при этом не тратить много времени на кухню – приготовьте запеченный картофель.

Молодой картофель — это не просто овощ, а настоящий символ лета, который дарит нам не только сытность, но и отличное настроение. Ее нежная легко отстающая кожура и приятный аромат делают это блюдо любимицей многих.

Сегодня мы поделимся с вами 3 рецептами молодого картофеля с чесноком в духовке, которые покорят вас своей простотой, быстротой приготовления и невероятно аппетитным вкусом.

Молодой картофель с чесноком и зеленью

Ингредиенты:

1 кг молодого картофеля

3-4 зубчика чеснока

3 ст. л. растительного масла

Соль и перец по вкусу

Пучок свежей зелени (укропа, петрушки)

Приготовление:

Тщательно вымойте картофель, не очищая его от кожи. Нарежьте картофель на кусочки среднего размера. Измельчите чеснок. Смешайте картофель с чесноком, растительным маслом, солью и перцем. Выложите картофель на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут до золотистого цвета. За 5 минут до готовности добавьте измельченную зелень. Подавайте блюдо горячим.

Подаем картофель с любимым салатом. Также мы делились рецептом запеченного картофеля от Эктора Хименеса-Браво.