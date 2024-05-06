Обприскування розчином із цих двох інгредієнтів вмить відлякає попелицю з городу

Попелиця – один зі шкідників, який буквально висмоктує соки з рослин

Це один із найчастіших шкідників на дачній ділянці, який харчується рослинами в саду та на городі. Більшість дачників вважають за краще боротися з попелицею без зайвого застосування хімічних засобів. Замість магазинних хімікатів краще використати ефективні натуральні альтернативи.

Спробуйте використати саморобний розчин з двох простих інгредієнтів, щоб позбавитися попелиці в городі та саду. Ним ділиться видання wona.

Для приготування розчину від попелиці вам знадобляться аміак та молочна сироватка. Якщо молоко скисло, молочна сироватка допоможе скоротити відходи. Для приготування розчину змішайте літр сироватки приблизно з 40 мл аміаку (стандартне дозування, доступне для продажу) і розмішайте.

Завдяки сироватці, включеній до складу засобу, тіла комах покриваються плівкою, що призводить до припинення дихання та загибелі комах. Аміак, своєю чергою, знижує кислотність сироватки, запобігаючи її шкідливому впливу на рослини. Цей саморобний розчин не тільки відштовхує попелиць, а й захищає рослини від ураження борошнистою росою.

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