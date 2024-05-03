Чорний хліб у допомогу: рецепт добрива для огірків, щоб виросли хрусткими і соковитими

Овочі буде нікуди складати

Огірки — досить невибагливі рослини для вашого городу, проте хоч огірки й не люблять розпушування ґрунту, як і будь-які інші овочі вони потребують догляду, регулярного поливу та добрив. Якщо ви віддаєте перевагу натуральним добривам, зверніть увагу на один ефективний варіант.

Досвідчені дачники для підживлення огірків використовують розчин на основі чорного хліба, який стимулює їхнє швидке зростання. Приготування такого підживлення в домашніх умовах дуже легке, пише ukr.media. За допомогою черствого хліба можна досягти рясного врожаю соковитих і хрустких огірків.

Рецепт добрива для огірків

Для приготування підживлення заповніть відро на дві третини нарізаними шматочками чорного хліба. Потім залийте його водою та помістіть під прес у тепле місце, залишивши на 7-10 днів. Таким чином, ви отримаєте хлібну закваску, яку слід розбавити втричі та додати у рідину 10 г звичайного універсального добрива на кожні 12 літрів води.

Оптимальна структура для хлібного підживлення огірків — кислотна. Найкращі результати досягаються при використанні добрив на ґрунтах із лужним рівнем pH. Однак, якщо ваш город має підвищену кислотність, можна внести у власні підживлення вапно або доломітове борошно.