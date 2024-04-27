Запах цього напою відводить слимаків з ділянки: найкращий засіб проти шкідника

Зробіть таку собі пивну пастку своїми руками

Боротьба зі шкідниками — це одне з головних занять дачників. Вони можуть завдати серйозної шкоди рослинам на дачній ділянці та на городі. Але зробити саморобну пастку для слимаків та равликів — просто та ефективно.

Просто відлякайте слимаків від ділянки, використовуючи спеціальну пастку. Ці шкідники не терплять запаху одного відомого напою, пише видання express.

Слимакам особливо подобаються дельфініуми, жоржини, запашний горошок, квасоля, горох, салат і селера. Вони завдають шкоди рослинам, роз’їдаючи отвори в листі, стеблах, квітах, бульбах та цибулинах. Але впоратися з ними можна без використання агресивних хімічних засобів. Простий запах пива відлякає слимаків від вашої рослинності.

Як зробити пивну пастку для слимаків

Позбавтеся настирливих слимаків, наповнивши порожню банку пивом до рівня близько 3 сантиметрів, а потім закопайте її в землю так, щоб шийка залишалася приблизно на тому ж рівні. Слимаків приваблюють запахи та гази, що виділяються в процесі бродіння, і влазять у банку, де в результаті — тонуть.

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