Опрыскивание раствором из этих двух ингредиентов вмиг отпугнет тлю с огорода

Тля – один из вредителей, который буквально высасывает соки из растений

Это один из частых вредителей на дачном участке, который питается растениями в саду и на огороде. Большинство дачников предпочитают бороться с тлей без излишнего применения химических средств. Вместо магазинных химикатов лучше использовать эффективные натуральные альтернативы.

Попробуйте использовать самодельный раствор из двух простых ингредиентов, чтобы избавиться от тли в огороде и саду. Им делится издание wona.

Для приготовления раствора от тли вам понадобятся аммиак и молочная сыворотка. Если молоко скисло, молочная сыроватка поможет сократить отходы. Для приготовления раствора смешайте литр сыворотки с приблизительно 40 мл аммиака (стандартная дозировка, доступная для продажи) и размешайте.

Благодаря сыворотке, включенной в состав средства, тела насекомых покрываются пленкой, что приводит к прекращению дыхания и гибели насекомых. Аммиак, в свою очередь, снижает кислотность сыворотки, предотвращая её вредное воздействие на растения. Этот самодельный раствор не только отталкивает тлей, но и защищает растения от поражения мучнистой росой.

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