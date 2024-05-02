У Шотландії живуть найхитріші кулінари: вони готують печиво із трьох інгредієнтів
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Таке печиво може зберігатись до двох тижнів.
Напевно у любителів поласувати солодким є в закладках багато найрізноманітніших рецептів печива. Однак сьогодні ми розповімо про найпростіше і ліниве.
Таке печиво дуже люблять у Шотландії. По-перше, воно готується лише з трьох інгредієнтів. Попри простоту, випічка виходить неймовірно смачною, м’якою та вологою. Це розсипчасте печиво за рецептом Shuba — ідеальний десерт до сімейного чаювання.
Як приготувати шотландське печиво
Інгредієнти на 4 порції:
- борошно пшеничне — 2.5 ст.;
- цукор — 1/2 ст.;
- масло вершкове 73% — 1 склянка.
Спосіб приготування:
- Нарізаємо вершкове масло невеликими шматочками та разом з цукром відправляємо в миску. Все перемішуємо з міксером близько 5 хвилин до кремоподібної консистенції.
- Продовжуючи перемішувати, отриману масу невеликими порціями додаємо борошно. Тісто має виглядати розсипчастим, але крихти при притисканні повинні прилипати один до одного.
- Злегка змащуємо форму для випікання рослинною олією, викладаємо тісто і трохи притискаємо його до країв та дна. Верхню частину рівними рядами протикаємо вилкою приблизно на 1/3 глибини, посипаємо цукром і відправляємо на 20 хвилин холодильник.
- Через вказаний час дістаємо форму і ставимо її на середню решітку духовки. Випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці близько 20-25 хвилин до повної готовності, коли краї почнуть тільки підрум’янюватися.
Дістаємо тісто з духовки та даємо охолонути. Нарізаємо шматочками й подаємо з улюбленою кавою.