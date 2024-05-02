У Шотландії живуть найхитріші кулінари: вони готують печиво із трьох інгредієнтів

Таке печиво може зберігатись до двох тижнів.

Напевно у любителів поласувати солодким є в закладках багато найрізноманітніших рецептів печива. Однак сьогодні ми розповімо про найпростіше і ліниве.

Таке печиво дуже люблять у Шотландії. По-перше, воно готується лише з трьох інгредієнтів. Попри простоту, випічка виходить неймовірно смачною, м’якою та вологою. Це розсипчасте печиво за рецептом Shuba — ідеальний десерт до сімейного чаювання.

Як приготувати шотландське печиво

Інгредієнти на 4 порції:

борошно пшеничне — 2.5 ст.;

цукор — 1/2 ст.;

масло вершкове 73% — 1 склянка.

Спосіб приготування:

Нарізаємо вершкове масло невеликими шматочками та разом з цукром відправляємо в миску. Все перемішуємо з міксером близько 5 хвилин до кремоподібної консистенції. Продовжуючи перемішувати, отриману масу невеликими порціями додаємо борошно. Тісто має виглядати розсипчастим, але крихти при притисканні повинні прилипати один до одного. Злегка змащуємо форму для випікання рослинною олією, викладаємо тісто і трохи притискаємо його до країв та дна. Верхню частину рівними рядами протикаємо вилкою приблизно на 1/3 глибини, посипаємо цукром і відправляємо на 20 хвилин холодильник. Через вказаний час дістаємо форму і ставимо її на середню решітку духовки. Випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці близько 20-25 хвилин до повної готовності, коли краї почнуть тільки підрум’янюватися.

Дістаємо тісто з духовки та даємо охолонути. Нарізаємо шматочками й подаємо з улюбленою кавою.