Не выбрасывайте черствую паску в мусорку: из нее получатся фантастические маффины
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Необычный способ использования черствой выпечки
Много кулинаров к Пасхе приготовили большое количество самых разнообразных пасок. Однако за праздник не всех их съели. Если не хочется выбрасывать с такой любовью приготовленную выпечку, тогда этот рецепт точно пригодится.
Сегодня вместе с "Мета" мы приготовим из черствой паски маффины с ягодами. Кстати, это также отличный способ использования оставшихся в морозилке замороженных ягод. Такие маффины — это не только очень вкусно, но еще и бюджетно.
Как приготовить маффины с черникой
Ингредиенты:
- 400 г паски;
- 150 г черники или других замороженных ягод;
- 4 куриных яйца;
- 400 мл молока;
- 4 ст. л. сахара;
- 1/2 ч. л. молотой корицы.
Способ приготовления
- Нарезаем кубиками паску.
- В отдельной миске взбиваем яйца с сахаром и щепоткой соли. Туда же вливаем молоко и все тщательно перемешиваем.
- Полученную яично-молочную смесь вместе с ягодами и щепоткой корицы отправляем к подготовленной паске. Оставляем на 10 минут.
- Формы для маффинов смазываем сливочным маслом и присыпьте их крошкой. Выливаем хлебную массу и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут.
Готовые маффины подаем с любимым кофе. Приятного аппетита.