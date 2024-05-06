Не выбрасывайте черствую паску в мусорку: из нее получатся фантастические маффины

Необычный способ использования черствой выпечки

Много кулинаров к Пасхе приготовили большое количество самых разнообразных пасок. Однако за праздник не всех их съели. Если не хочется выбрасывать с такой любовью приготовленную выпечку, тогда этот рецепт точно пригодится.

Сегодня вместе с "Мета" мы приготовим из черствой паски маффины с ягодами. Кстати, это также отличный способ использования оставшихся в морозилке замороженных ягод. Такие маффины — это не только очень вкусно, но еще и бюджетно.

Как приготовить маффины с черникой

Ингредиенты:

400 г паски;

150 г черники или других замороженных ягод;

4 куриных яйца;

400 мл молока;

4 ст. л. сахара;

1/2 ч. л. молотой корицы.

Способ приготовления

Нарезаем кубиками паску. В отдельной миске взбиваем яйца с сахаром и щепоткой соли. Туда же вливаем молоко и все тщательно перемешиваем. Полученную яично-молочную смесь вместе с ягодами и щепоткой корицы отправляем к подготовленной паске. Оставляем на 10 минут. Формы для маффинов смазываем сливочным маслом и присыпьте их крошкой. Выливаем хлебную массу и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут.

Готовые маффины подаем с любимым кофе. Приятного аппетита.