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Не выбрасывайте черствую паску в мусорку: из нее получатся фантастические маффины

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Маффины из паски с ягодами
Маффины из паски с ягодами. Фото babusyni-retsepty

Необычный способ использования черствой выпечки

Много кулинаров к Пасхе приготовили большое количество самых разнообразных пасок. Однако за праздник не всех их съели. Если не хочется выбрасывать с такой любовью приготовленную выпечку, тогда этот рецепт точно пригодится.

Сегодня вместе с "Мета" мы приготовим из черствой паски маффины с ягодами. Кстати, это также отличный способ использования оставшихся в морозилке замороженных ягод. Такие маффины — это не только очень вкусно, но еще и бюджетно.

Как приготовить маффины с черникой

Ингредиенты:

  • 400 г паски;
  • 150 г черники или других замороженных ягод;
  • 4 куриных яйца;
  • 400 мл молока;
  • 4 ст. л. сахара;
  • 1/2 ч. л. молотой корицы.

Способ приготовления

  1. Нарезаем кубиками паску.
  2. В отдельной миске взбиваем яйца с сахаром и щепоткой соли. Туда же вливаем молоко и все тщательно перемешиваем.
  3. Полученную яично-молочную смесь вместе с ягодами и щепоткой корицы отправляем к подготовленной паске. Оставляем на 10 минут.
  4. Формы для маффинов смазываем сливочным маслом и присыпьте их крошкой. Выливаем хлебную массу и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут.

Готовые маффины подаем с любимым кофе. Приятного аппетита.

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