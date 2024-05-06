Если осталось немного повидла - приготовьте рогалики: получатся не хуже, чем в детстве (фото)
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Рецепт спросит даже бабушка
Аромат домашних рогаликов всегда возвращает нас в детство. Эту выпечку всегда готовила нам бабушка.
"Телеграф" нашел рецепт этой выпечки в журнале "Люблю готовить". Это вкусный и отличный способ избавиться от прошлогоднего повидла. Никто не сможет устоять даже от запаха таких рогаликов — как только близкие услышат аромат, сразу же сбегутся на кухню и будут ждать возле духовки.
Как приготовить рогалики с повидлом
Ингредиенты:
- мука — 3 стакана;
- сметана — 3 стакана;
- маргарин — 250 г;
- сода — на кончике ножа;
- яблочное повидло — по вкусу;
- сахарная пудра.
Способ приготовления:
- Маргарин нарезаем и смешиваем с мукой.
- В отдельной миске смешиваем сметану с содой и отправляем к муке. Все тщательно вымешиваем и делим на 5 частей.
- Каждую часть тонко раскатываем и делим на 16-20 частей — у нас должны получиться треугольники.
- На широкий край каждого треугольника чайной ложкой выкладываем немного повидла и скатываем от широкой к узкой части таким образом, чтобы получились рогалики.
- Противень смазываем маргарином, выкладываем рогалики, отправляем в духовку и выпекаем до золотистой корочки.
Готовые рогалики посыпаем сахарой пудрой. Подаем с ароматным кофе.