Если осталось немного повидла - приготовьте рогалики: получатся не хуже, чем в детстве (фото)

Рецепт спросит даже бабушка

Аромат домашних рогаликов всегда возвращает нас в детство. Эту выпечку всегда готовила нам бабушка.

"Телеграф" нашел рецепт этой выпечки в журнале "Люблю готовить". Это вкусный и отличный способ избавиться от прошлогоднего повидла. Никто не сможет устоять даже от запаха таких рогаликов — как только близкие услышат аромат, сразу же сбегутся на кухню и будут ждать возле духовки.

Как приготовить рогалики с повидлом

Ингредиенты:

мука — 3 стакана;

сметана — 3 стакана;

маргарин — 250 г;

сода — на кончике ножа;

яблочное повидло — по вкусу;

сахарная пудра.

Способ приготовления:

Маргарин нарезаем и смешиваем с мукой. В отдельной миске смешиваем сметану с содой и отправляем к муке. Все тщательно вымешиваем и делим на 5 частей. Каждую часть тонко раскатываем и делим на 16-20 частей — у нас должны получиться треугольники. На широкий край каждого треугольника чайной ложкой выкладываем немного повидла и скатываем от широкой к узкой части таким образом, чтобы получились рогалики. Противень смазываем маргарином, выкладываем рогалики, отправляем в духовку и выпекаем до золотистой корочки.

Фото: Телеграф

Готовые рогалики посыпаем сахарой пудрой. Подаем с ароматным кофе.