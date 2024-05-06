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Если осталось немного повидла - приготовьте рогалики: получатся не хуже, чем в детстве (фото)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Рогалики с яблочным повидлом
Рогалики с яблочным повидлом. Фото Бабушкины рецепты

Рецепт спросит даже бабушка

Аромат домашних рогаликов всегда возвращает нас в детство. Эту выпечку всегда готовила нам бабушка.

"Телеграф" нашел рецепт этой выпечки в журнале "Люблю готовить". Это вкусный и отличный способ избавиться от прошлогоднего повидла. Никто не сможет устоять даже от запаха таких рогаликов — как только близкие услышат аромат, сразу же сбегутся на кухню и будут ждать возле духовки.

Как приготовить рогалики с повидлом

Ингредиенты:

  • мука — 3 стакана;
  • сметана — 3 стакана;
  • маргарин — 250 г;
  • сода — на кончике ножа;
  • яблочное повидло — по вкусу;
  • сахарная пудра.

Способ приготовления:

  1. Маргарин нарезаем и смешиваем с мукой.
  2. В отдельной миске смешиваем сметану с содой и отправляем к муке. Все тщательно вымешиваем и делим на 5 частей.
  3. Каждую часть тонко раскатываем и делим на 16-20 частей — у нас должны получиться треугольники.
  4. На широкий край каждого треугольника чайной ложкой выкладываем немного повидла и скатываем от широкой к узкой части таким образом, чтобы получились рогалики.
  5. Противень смазываем маргарином, выкладываем рогалики, отправляем в духовку и выпекаем до золотистой корочки.
Домашние рогалики с повидлом
Фото: Телеграф

Готовые рогалики посыпаем сахарой пудрой. Подаем с ароматным кофе.

Теги:
#Рецепт #Печенье #Готовим дома #Рогалики