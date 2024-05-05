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Для цього печива вам навіть борошно не знадобиться: хитрий рецепт для лінивих кулінарів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Кокосове печиво без борошна
Кокосове печиво без борошна. Фото shuba.life

Випічка виходить легкою та повітряною

Хочеться побалувати дітей хрустким та легким печивом ? Тоді варто приготувати кокосове печиво.

Це печиво за рецептом Shuba ви полюбите ха простоту приготування, адже воно готується швидко і без грама борошна — її замінять пластівці швидкого приготування. Близькі полюблять його за легкість, хрускіт і неймовірний смак.

Як приготувати кокосове печиво без борошна

Інгредієнти:

  • курячі яйця — 1 шт.;
  • цукор — 60 г;
  • розпушувач — 4 г;
  • сіль — 1 г;
  • цукор ванільний — 5 г;
  • пластівці вівсяні — 75 г;
  • кокосова стружка — 70 г;
  • масло вершкове 73% — 20 г.

Спосіб приготування:

  1. Відокремлюємо яєчний білок від жовтка і збиваємо, доки він не подвоїться у розмірі. Додаємо 3 ст. л. цукру по одній за раз і продовжуємо збивати на високій швидкості до стійких піків.
  2. Жовток перетираємо зі звичайним цукром, що залишився, і ванільним цукром до утворення білої піни за допомогою блендера або вінчика. В отриману масу додаємо розпушувач, сіль, вівсяні пластівці, кокосову стружку та розтоплене масло. Все ретельно перемішуємо.
  3. У приготовлене тісто втручаємо збитий яєчний білок.
  4. Деко застилаємо пергаментним папером і за допомогою невеликої ложки викладаємо тісто в 3 см один від одного, формуючи печиво. Випікаємо його протягом 15 хвилин у розігрітій до 160 градусів духовці.

Даємо готовому печиві охолонути. Подаємо його з улюбленим напоєм.

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#Рецепт #Печиво #Готуємо вдома