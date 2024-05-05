Для цього печива вам навіть борошно не знадобиться: хитрий рецепт для лінивих кулінарів

Випічка виходить легкою та повітряною

Хочеться побалувати дітей хрустким та легким печивом ? Тоді варто приготувати кокосове печиво.

Це печиво за рецептом Shuba ви полюбите ха простоту приготування, адже воно готується швидко і без грама борошна — її замінять пластівці швидкого приготування. Близькі полюблять його за легкість, хрускіт і неймовірний смак.

Як приготувати кокосове печиво без борошна

Інгредієнти:

курячі яйця — 1 шт.;

цукор — 60 г;

розпушувач — 4 г;

сіль — 1 г;

цукор ванільний — 5 г;

пластівці вівсяні — 75 г;

кокосова стружка — 70 г;

масло вершкове 73% — 20 г.

Спосіб приготування:

Відокремлюємо яєчний білок від жовтка і збиваємо, доки він не подвоїться у розмірі. Додаємо 3 ст. л. цукру по одній за раз і продовжуємо збивати на високій швидкості до стійких піків. Жовток перетираємо зі звичайним цукром, що залишився, і ванільним цукром до утворення білої піни за допомогою блендера або вінчика. В отриману масу додаємо розпушувач, сіль, вівсяні пластівці, кокосову стружку та розтоплене масло. Все ретельно перемішуємо. У приготовлене тісто втручаємо збитий яєчний білок. Деко застилаємо пергаментним папером і за допомогою невеликої ложки викладаємо тісто в 3 см один від одного, формуючи печиво. Випікаємо його протягом 15 хвилин у розігрітій до 160 градусів духовці.

Даємо готовому печиві охолонути. Подаємо його з улюбленим напоєм.