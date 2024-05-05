Для цього печива вам навіть борошно не знадобиться: хитрий рецепт для лінивих кулінарів
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Випічка виходить легкою та повітряною
Хочеться побалувати дітей хрустким та легким печивом ? Тоді варто приготувати кокосове печиво.
Це печиво за рецептом Shuba ви полюбите ха простоту приготування, адже воно готується швидко і без грама борошна — її замінять пластівці швидкого приготування. Близькі полюблять його за легкість, хрускіт і неймовірний смак.
Як приготувати кокосове печиво без борошна
Інгредієнти:
- курячі яйця — 1 шт.;
- цукор — 60 г;
- розпушувач — 4 г;
- сіль — 1 г;
- цукор ванільний — 5 г;
- пластівці вівсяні — 75 г;
- кокосова стружка — 70 г;
- масло вершкове 73% — 20 г.
Спосіб приготування:
- Відокремлюємо яєчний білок від жовтка і збиваємо, доки він не подвоїться у розмірі. Додаємо 3 ст. л. цукру по одній за раз і продовжуємо збивати на високій швидкості до стійких піків.
- Жовток перетираємо зі звичайним цукром, що залишився, і ванільним цукром до утворення білої піни за допомогою блендера або вінчика. В отриману масу додаємо розпушувач, сіль, вівсяні пластівці, кокосову стружку та розтоплене масло. Все ретельно перемішуємо.
- У приготовлене тісто втручаємо збитий яєчний білок.
- Деко застилаємо пергаментним папером і за допомогою невеликої ложки викладаємо тісто в 3 см один від одного, формуючи печиво. Випікаємо його протягом 15 хвилин у розігрітій до 160 градусів духовці.
Даємо готовому печиві охолонути. Подаємо його з улюбленим напоєм.