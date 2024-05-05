Для этого печенья вам даже мука не понадобиться: хитрый рецепт для ленивых кулинаров

Выпечка получается легкой и воздушной

Хочется побаловать детей хрустящим и легкими печеньем? Тогда стоит приготовить кокосовое печенье.

Это печенье по рецепту Shubа вы полюбите ха простоту приготовления, ведь оно готовится быстро и без грамма муки — ее заменят хлопья быстрого приготовления. Близкие же полюбят его за легкость, хруст и невероятный вкус.

Как приготовить кокосовое печенье без муки

Ингредиенты:

куриные яйца — 1 шт.;

сахар — 60 г;

разрыхлитель — 4 г;

соль — 1 г;

сахар ванильный — 5 г;

хлопья овсяные — 75 г;

кокосовая стружка — 70 г;

масло сливочное 73% — 20 г.

Способ приготовления:

Отделяем яичный белок от желтка и взбиваем, пока он не удвоится в размере. Добавляем 3 ст. л. сахара по одной за раз и продолжаем взбивать на высокой скорости до устойчивых пиков. Желток перетираем с оставшимся сахаром и ванильным сахаром до образования белой пены с помощью блендера или венчика. В полученную массу добавляем разрыхлитель, соль, овсяные хлопья, кокосовую стружку и растопленное масло. Все тщательно перемешиваем. В приготовленное тесто вмешиваем взбитый яичный белок. Противень застилаем пергаментной бумагой и с помощью небольшой ложки выкладываем тесто в 3 см друг от друга, формируя печенье. Выпекаем его в течение 15 минут в разогретой до 160 градусов духовке.

Даем готовому печенью остыть. Подаем его с любимым напитком.