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Для этого печенья вам даже мука не понадобиться: хитрый рецепт для ленивых кулинаров

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Кокосовое печенье без муки
Кокосовое печенье без муки. Фото shuba.life

Выпечка получается легкой и воздушной

Хочется побаловать детей хрустящим и легкими печеньем? Тогда стоит приготовить кокосовое печенье.

Это печенье по рецепту Shubа вы полюбите ха простоту приготовления, ведь оно готовится быстро и без грамма муки — ее заменят хлопья быстрого приготовления. Близкие же полюбят его за легкость, хруст и невероятный вкус.

Как приготовить кокосовое печенье без муки

Ингредиенты:

  • куриные яйца — 1 шт.;
  • сахар — 60 г;
  • разрыхлитель — 4 г;
  • соль — 1 г;
  • сахар ванильный — 5 г;
  • хлопья овсяные — 75 г;
  • кокосовая стружка — 70 г;
  • масло сливочное 73% — 20 г.

Способ приготовления:

  1. Отделяем яичный белок от желтка и взбиваем, пока он не удвоится в размере. Добавляем 3 ст. л. сахара по одной за раз и продолжаем взбивать на высокой скорости до устойчивых пиков.
  2. Желток перетираем с оставшимся сахаром и ванильным сахаром до образования белой пены с помощью блендера или венчика. В полученную массу добавляем разрыхлитель, соль, овсяные хлопья, кокосовую стружку и растопленное масло. Все тщательно перемешиваем.
  3. В приготовленное тесто вмешиваем взбитый яичный белок.
  4. Противень застилаем пергаментной бумагой и с помощью небольшой ложки выкладываем тесто в 3 см друг от друга, формируя печенье. Выпекаем его в течение 15 минут в разогретой до 160 градусов духовке.

Даем готовому печенью остыть. Подаем его с любимым напитком.

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