Для этого печенья вам даже мука не понадобиться: хитрый рецепт для ленивых кулинаров
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Выпечка получается легкой и воздушной
Хочется побаловать детей хрустящим и легкими печеньем? Тогда стоит приготовить кокосовое печенье.
Это печенье по рецепту Shubа вы полюбите ха простоту приготовления, ведь оно готовится быстро и без грамма муки — ее заменят хлопья быстрого приготовления. Близкие же полюбят его за легкость, хруст и невероятный вкус.
Как приготовить кокосовое печенье без муки
Ингредиенты:
- куриные яйца — 1 шт.;
- сахар — 60 г;
- разрыхлитель — 4 г;
- соль — 1 г;
- сахар ванильный — 5 г;
- хлопья овсяные — 75 г;
- кокосовая стружка — 70 г;
- масло сливочное 73% — 20 г.
Способ приготовления:
- Отделяем яичный белок от желтка и взбиваем, пока он не удвоится в размере. Добавляем 3 ст. л. сахара по одной за раз и продолжаем взбивать на высокой скорости до устойчивых пиков.
- Желток перетираем с оставшимся сахаром и ванильным сахаром до образования белой пены с помощью блендера или венчика. В полученную массу добавляем разрыхлитель, соль, овсяные хлопья, кокосовую стружку и растопленное масло. Все тщательно перемешиваем.
- В приготовленное тесто вмешиваем взбитый яичный белок.
- Противень застилаем пергаментной бумагой и с помощью небольшой ложки выкладываем тесто в 3 см друг от друга, формируя печенье. Выпекаем его в течение 15 минут в разогретой до 160 градусов духовке.
Даем готовому печенью остыть. Подаем его с любимым напитком.