Залишилось варення — приготуйте з ним печиво: рецепт, для якого не потрібно молоко, яйця та масло

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Навіть Великий піст — не привід відмовлятися від улюблених солодощів. Просто приготувати їх можна без продуктів тваринного походження.

Сьогодні разом із "Коліжанкою" поділимося саме таким рецептом. Для такого десерту вам не знадобиться ні масло, ні яйця, молоко. Головне – щоб у холодильнику залишилося трохи варення. Ну що, дістаємо його та йдемо готувати?

Як приготувати пісне печиво з повидлом

Інгредієнти:

пшеничне борошно – 400 г;

цукор – 150 г;

дрібка солі;

ванільний цукор – 1,5 ч. л.;

розпушувач — 2 ч. л.;

рослинна олія – 100 мл;

вода – 100 мл;

варення, повидло чи джем до свого смаку – близько 3 ст. л. з гіркою.

Спосіб приготування:

У мисці змішуємо всі сухі інгредієнти, додаємо воду та олію. Замішуємо тісто. Викладаємо його у пакет на 10 хвилин. Через вказаний час ділимо тісто на 2 частини. Одну частину розгортаємо на папері для випікання у прямокутник висотою близько 4 мм розгортаємо прямокутник, змащуємо його повидлом, варенням або джемом. Зверху натираємо на великій тертці другу частину тіста. Відправляємо все в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовці на 30-35 хвилин.

Готове печиво ділимо на порційні шматочки. Подаємо з улюбленим напоєм.