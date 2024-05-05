Для соковитого шашлику вам знадобиться молоко: секретний рецепт, про який мало хто знає

Це вибір справжніх гурманів

Нарешті на вулиці тепла погода, отже, настав час вилазок на природу з улюбленим шашликом. Напевно, ви вже переглядали різноманітні рецепти, щоб смачно посмажити м’ясо.

Проте навряд чи ви зустрічали рецепт шашлику… на молоці. Саме цей продукт додасть м’ясу м’якості та ніжності. Однак для такого незвичайного рецепту від "Важно знать" потрібно вибирати свинину чи курятину – до яловичини він навряд чи підійде.

Як приготувати шашлик на молоці

Інгредієнти:

1,5-2 кг м’яса для шашлику;

1 л молока;

2 цибулини;

сіль, перець, спеції на смак.

Спосіб приготування:

Для початку підготуємо м’ясо для шашлику — миємо його, сушимо і видаляємо прожилки. Нарізаємо його невеликими шматочками та відправляємо у глибоку миску. Солимо, перчимо м’ясо і додаємо улюблені спеції. Заливаємо м’ясо для шашлику молоком, накриваємо все харчовою плівкою і відправляємо маринуватися в холодильник на 3-4 години. Поки маринується м’ясо, чистимо і нарізаємо кільцями цибулю. Підготовлене м’ясо разом з цибулею відправляємо на шпажки та запікаємо до появи золотистої скоринки. Під час приготування іноді поливаємо все молочним маринадом — так м’ясо вийде особливо ніжним.

Подаємо готовий шашлик до столу разом із закускою з помідорів. Вийде настільки смачно, що близькі оближуть навіть шампура.