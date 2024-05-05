Для сочного шашлыка вам понадобится молоко: секретный рецепт, о котором мало кто знает

Это выбор настоящих гурманов

Наконец-то на улице теплая погода, значит, пришла пора вылазок на природу с любимым шашлыком. Наверняка вы уже просматривали разнообразные рецепты, чтобы вкусно пожарить мясо.

Однако вряд ли вы встречали рецепт шашлыка… на молоке. Именно этот продукт придаст мясу мягкости и нежности. Однако для такого необычного рецепта от "Важно знать" нужно выбирать свинину или курятину — к говядине он вряд ли подойдет.

Как приготовить шашлык на молоке

Ингредиенты:

1,5–2 кг мяса для шашлыка;

1 л молока;

2 луковицы;

соль, перец, специи по вкусу.

Способ приготовления:

Для начала подготовим мясо для шашлыка — моем его, сушим и удаляем прожилки. Нарезаем его небольшими кусочками и отправляем в глубокую миску. Солим, перчим мясо и добавляем любимые специи. Заливаем мясо для шашлыка молоком, накрывем все пищевой пленкой и отправляем мариноваться в холодильник на 3–4 часа. Пока маринуется мясо, чистим и нарезаем кольцами лук. Подготовленное мясо вместе с луком отправляем на шпажки и запекаем до появления золотистой хрустящей корочки. Во время приготовления время от времени поливаем все молочным маринадом — так мясо получится особенно нежным.

Подаем готовый шашлык к столу вместе с закуской из помидоров. Получится настолько вкусно, что близкие оближут даже шампура.