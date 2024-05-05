Для сочного шашлыка вам понадобится молоко: секретный рецепт, о котором мало кто знает
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Это выбор настоящих гурманов
Наконец-то на улице теплая погода, значит, пришла пора вылазок на природу с любимым шашлыком. Наверняка вы уже просматривали разнообразные рецепты, чтобы вкусно пожарить мясо.
Однако вряд ли вы встречали рецепт шашлыка… на молоке. Именно этот продукт придаст мясу мягкости и нежности. Однако для такого необычного рецепта от "Важно знать" нужно выбирать свинину или курятину — к говядине он вряд ли подойдет.
Как приготовить шашлык на молоке
Ингредиенты:
- 1,5–2 кг мяса для шашлыка;
- 1 л молока;
- 2 луковицы;
- соль, перец, специи по вкусу.
Способ приготовления:
- Для начала подготовим мясо для шашлыка — моем его, сушим и удаляем прожилки. Нарезаем его небольшими кусочками и отправляем в глубокую миску. Солим, перчим мясо и добавляем любимые специи.
- Заливаем мясо для шашлыка молоком, накрывем все пищевой пленкой и отправляем мариноваться в холодильник на 3–4 часа.
- Пока маринуется мясо, чистим и нарезаем кольцами лук.
- Подготовленное мясо вместе с луком отправляем на шпажки и запекаем до появления золотистой хрустящей корочки. Во время приготовления время от времени поливаем все молочным маринадом — так мясо получится особенно нежным.
Подаем готовый шашлык к столу вместе с закуской из помидоров. Получится настолько вкусно, что близкие оближут даже шампура.