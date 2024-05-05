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Для сочного шашлыка вам понадобится молоко: секретный рецепт, о котором мало кто знает

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Сочный шашлык на молоке Новость обновлена 05 мая 2024, 17:21
Сочный шашлык на молоке. Фото 24 канал

Это выбор настоящих гурманов

Наконец-то на улице теплая погода, значит, пришла пора вылазок на природу с любимым шашлыком. Наверняка вы уже просматривали разнообразные рецепты, чтобы вкусно пожарить мясо.

Однако вряд ли вы встречали рецепт шашлыка… на молоке. Именно этот продукт придаст мясу мягкости и нежности. Однако для такого необычного рецепта от "Важно знать" нужно выбирать свинину или курятину — к говядине он вряд ли подойдет.

Как приготовить шашлык на молоке

Ингредиенты:

  • 1,5–2 кг мяса для шашлыка;
  • 1 л молока;
  • 2 луковицы;
  • соль, перец, специи по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Для начала подготовим мясо для шашлыка — моем его, сушим и удаляем прожилки. Нарезаем его небольшими кусочками и отправляем в глубокую миску. Солим, перчим мясо и добавляем любимые специи.
  2. Заливаем мясо для шашлыка молоком, накрывем все пищевой пленкой и отправляем мариноваться в холодильник на 3–4 часа.
  3. Пока маринуется мясо, чистим и нарезаем кольцами лук.
  4. Подготовленное мясо вместе с луком отправляем на шпажки и запекаем до появления золотистой хрустящей корочки. Во время приготовления время от времени поливаем все молочным маринадом — так мясо получится особенно нежным.

Подаем готовый шашлык к столу вместе с закуской из помидоров. Получится настолько вкусно, что близкие оближут даже шампура.

Теги:
#Рецепт #Молоко #Шашлык #Готовим дома