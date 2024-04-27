Без цієї закуски шашлик не такий смачний: як приготувати з помідорів за п'ять хвилин
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Просто, соковито та дуже смачно
Дехто користується класичним маринадом для приготування шашлику, маринуючи його з цибулею та оцтом. Інші люблять експериментувати та маринують м'ясо у чорному чаї.
А от закуска до шашлику зазвичай стандартна — просто нарізані овочі або ж салат а-ля "по-грецьки". Сьогодні ми хочемо поділитися закускою, з якою м'ясо стане в рази смачнішим. Беззаперечною перевагою є те, що готується вона за лічені хвилини, переконують на Instagram-сторінці "bude_smachno_razom".
Як приготувати закуску до шашлику з помідорів
Інгредієнти:
- помідор – 5 шт. (середніх);
- фіолетова цибуля – 1 шт.;
- зелена цибуля;
- кріп за бажанням;
Інгредієнти для маринаду:
- сіль – 1 ч. л.;
- прованські трави – 1 ч. л.
- яблучний оцет – 1,5 ст. л.
- олія – 2 ст. л.
- часник – 3 зуб.;
Спосіб приготування:
- Великі помідори порізати на 4-5 частин.
- Цибулю нарізати півкільцями.
- Дрібно порубати зелень.
- Всі інгредієнти для маринаду змішати і додати до помідорів із цибулею та зеленню.
- Якщо залишити у холодильнику на 30 хвилин, буде ще смачніше.
Раніше ми публікували грузинський рецепт маринування шашлику. М’ясо, просочене цим маринадом, виходить соковите, ніжне, пряне та з дивовижним смаком.