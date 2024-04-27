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Без цієї закуски шашлик не такий смачний: як приготувати з помідорів за п'ять хвилин

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Салат готується з мінімального набору продуктів
Салат готується з мінімального набору продуктів. Фото 1000.menu

Просто, соковито та дуже смачно

Дехто користується класичним маринадом для приготування шашлику, маринуючи його з цибулею та оцтом. Інші люблять експериментувати та маринують м'ясо у чорному чаї.

А от закуска до шашлику зазвичай стандартна — просто нарізані овочі або ж салат а-ля "по-грецьки". Сьогодні ми хочемо поділитися закускою, з якою м'ясо стане в рази смачнішим. Беззаперечною перевагою є те, що готується вона за лічені хвилини, переконують на Instagram-сторінці "bude_smachno_razom".

Як приготувати закуску до шашлику з помідорів

Інгредієнти:

  • помідор – 5 шт. (середніх);
  • фіолетова цибуля – 1 шт.;
  • зелена цибуля;
  • кріп за бажанням;

Інгредієнти для маринаду:

  • сіль – 1 ч. л.;
  • прованські трави – 1 ч. л.
  • яблучний оцет – 1,5 ст. л.
  • олія – 2 ст. л.
  • часник – 3 зуб.;

Спосіб приготування:

  1. Великі помідори порізати на 4-5 частин.
  2. Цибулю нарізати півкільцями.
  3. Дрібно порубати зелень.
  4. Всі інгредієнти для маринаду змішати і додати до помідорів із цибулею та зеленню.
  5. Якщо залишити у холодильнику на 30 хвилин, буде ще смачніше.

Раніше ми публікували грузинський рецепт маринування шашлику. М’ясо, просочене цим маринадом, виходить соковите, ніжне, пряне та з дивовижним смаком.

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#Помідори #Закуска #Готуємо вдома