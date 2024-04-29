Так смажили шашлики наші батьки – і м’ясо виходило ідеальним: перевірені хитрощі

Звертати увагу потрібно на багато деталей

Важко уявити виїзд на природу без соковитого, ніжного та ароматного шашлику. Однак, приготувати смачне м’ясо не так просто. У цій справі важливий не тільки рецепт, а й м’ясо та маринад.

"Телеграф" розповідає про деякі хитрощі наших батьків, завдяки якому шашлик виходив ідеальним. Ці лайфхаки ми знайшли у журналі "Поліна".

У чому замочити м’ясо для шашлику

Маринувати шашлик можна у квасі, майонезі, сухому вині та навіть мінеральній воді. А ось оцет — не найкращий варіант: він перебиває природний смак м’яса.

Не варто шкодувати цибулі на шашлик — її має бути стільки ж, як і м’яса. Однак нанизувати овоч на шампури не варто – він згорить.

Солити шашлик потрібно не раніше ніж за 2 години до смаження шашлику. Це дозволить солі максимально зберегти у м’ясі його власний сік.

Слід також обережно підходити до вибору посуду, в якому маринується шашлик. Для цього краще не брати алюмінієвий посуд.

При приготуванні шашлику краще уникати замороженого м’яса. Як би ви його не відбивали чи маринували, воно буде жорстким. Якщо ж м’ясо стане м’якшим, то буде несмачним.

Вибирати краще м’ясо молодої тварини, краще з прожилками. З такого продукту виходить м’який шашлик. Нарізати його краще великими шматками поперек волокон.

Подавати шашлик краще з томатним соусом. Він ідеально доповнить м’ясо.