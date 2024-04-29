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Так смажили шашлики наші батьки – і м’ясо виходило ідеальним: перевірені хитрощі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Шашлик вийде м’яким та соковитим
Шашлик вийде м’яким та соковитим. Фото klike.net

Звертати увагу потрібно на багато деталей

Важко уявити виїзд на природу без соковитого, ніжного та ароматного шашлику. Однак, приготувати смачне м’ясо не так просто. У цій справі важливий не тільки рецепт, а й м’ясо та маринад.

"Телеграф" розповідає про деякі хитрощі наших батьків, завдяки якому шашлик виходив ідеальним. Ці лайфхаки ми знайшли у журналі "Поліна".

У чому замочити м’ясо для шашлику

Маринувати шашлик можна у квасі, майонезі, сухому вині та навіть мінеральній воді. А ось оцет — не найкращий варіант: він перебиває природний смак м’яса.

Не варто шкодувати цибулі на шашлик — її має бути стільки ж, як і м’яса. Однак нанизувати овоч на шампури не варто – він згорить.

Солити шашлик потрібно не раніше ніж за 2 години до смаження шашлику. Це дозволить солі максимально зберегти у м’ясі його власний сік.

Слід також обережно підходити до вибору посуду, в якому маринується шашлик. Для цього краще не брати алюмінієвий посуд.

При приготуванні шашлику краще уникати замороженого м’яса. Як би ви його не відбивали чи маринували, воно буде жорстким. Якщо ж м’ясо стане м’якшим, то буде несмачним.

Вибирати краще м’ясо молодої тварини, краще з прожилками. З такого продукту виходить м’який шашлик. Нарізати його краще великими шматками поперек волокон.

Подавати шашлик краще з томатним соусом. Він ідеально доповнить м’ясо.

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