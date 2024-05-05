"Пташине молоко", але не цукерки: м’ясна страва, після якої всі оближуть тарілки
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Сюрприз при кожному укусі
Ароматні, соковиті, ніжні котлети — одна з найпопулярніших страв до сімейного обіду або вечері та до святкового столу. Сьогодні ми поділимося незвичайним рецептом котлет, що здивують вас і зовнішнім виглядом, і своїм смаком.
Разом із Shuba ми приготуємо котлети з начинкою у клярі. Для цього рецепту можна використовувати будь-який фарш, кляр слід готувати не густий, обов’язково замочити батон у молоці та не шкодувати олії при жарінні.
Як приготувати котлети "Пташине молоко"
Інгредієнти на 8 порцій
Для котлет:
- м’ясний фарш — 1 кг;
- цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
- яйце куряче, велике — 2 шт.;
- сіль, чорний перець — до свого смаку;
- батон, нарізаний — 500 г;
- молоко 2,5% — до свого смаку.
Для начинки:
- плавлений сир — 3 шт.;
- яйце куряче, велике — 3 шт.;
- масло вершкове 82% — 30 г;
- сіль — до свого смаку.
Для кляру:
- яйце куряче, велике — 3 шт.;
- майонез 67% — 100 г;
- борошно — 200 г;
- сіль, олія — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Батон замочуємо в молоці, віджимаємо. Цибулю чистимо, перебиваємо в блендері.
- Підготовлені інгредієнти змішуємо із фаршем. Додаємо яйце, сіль, перемішуємо та відставляємо.
- Яйця для начинки відварюємо круто, даємо охолонути, чистимо від шкаралупи та натираємо на тертці. Змішуємо з тертими плавленими сирками та м’яким вершковим маслом. Солимо все, перемішуємо та відставляємо.
- Для приготування кляру збиваємо курячі яйця із сіллю. У яєчну масу додаємо майонез, борошно і перемішуємо.
- Вологими руками з фаршу формуємо котлети. Викладаємо всередину начинки та обмочуємо в кляр.
- На повільному вогні розігріваємо сковороду з олією, викладаємо котлети та обсмажуємо їх до золотистої скоринки.
Подаємо котлетки зі смачним салатом і насолоджуємось. Смачного.