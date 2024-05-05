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"Пташине молоко", але не цукерки: м’ясна страва, після якої всі оближуть тарілки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Ніжні котлети "Пташине молоко"
Ніжні котлети "Пташине молоко". Фото shuba.life

Сюрприз при кожному укусі

Ароматні, соковиті, ніжні котлети — одна з найпопулярніших страв до сімейного обіду або вечері та до святкового столу. Сьогодні ми поділимося незвичайним рецептом котлет, що здивують вас і зовнішнім виглядом, і своїм смаком.

Разом із Shuba ми приготуємо котлети з начинкою у клярі. Для цього рецепту можна використовувати будь-який фарш, кляр слід готувати не густий, обов’язково замочити батон у молоці та не шкодувати олії при жарінні.

Як приготувати котлети "Пташине молоко"

Інгредієнти на 8 порцій

Для котлет:

  • м’ясний фарш — 1 кг;
  • цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
  • яйце куряче, велике — 2 шт.;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку;
  • батон, нарізаний — 500 г;
  • молоко 2,5% — до свого смаку.

Для начинки:

  • плавлений сир — 3 шт.;
  • яйце куряче, велике — 3 шт.;
  • масло вершкове 82% — 30 г;
  • сіль — до свого смаку.

Для кляру:

  • яйце куряче, велике — 3 шт.;
  • майонез 67% — 100 г;
  • борошно — 200 г;
  • сіль, олія — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Батон замочуємо в молоці, віджимаємо. Цибулю чистимо, перебиваємо в блендері.
  2. Підготовлені інгредієнти змішуємо із фаршем. Додаємо яйце, сіль, перемішуємо та відставляємо.
  3. Яйця для начинки відварюємо круто, даємо охолонути, чистимо від шкаралупи та натираємо на тертці. Змішуємо з тертими плавленими сирками та м’яким вершковим маслом. Солимо все, перемішуємо та відставляємо.
  4. Для приготування кляру збиваємо курячі яйця із сіллю. У яєчну масу додаємо майонез, борошно і перемішуємо.
  5. Вологими руками з фаршу формуємо котлети. Викладаємо всередину начинки та обмочуємо в кляр.
  6. На повільному вогні розігріваємо сковороду з олією, викладаємо котлети та обсмажуємо їх до золотистої скоринки.

Подаємо котлетки зі смачним салатом і насолоджуємось. Смачного.

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