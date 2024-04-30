Дивно смачно і дуже просто: такий салат ви приготуєте за пару помахів руки

Простий рецепт — і дивовижний рецепт

Навряд чи можна уявити сімейний обід, вечерю чи святковий стіл без різноманітних салатів. Приготувати салат просто: необхідно нарізати всі інгредієнти, заправити соусом улюбленим і подати до столу.

Салат за рецептом "1 хвилина" готується також легко. Пекінська капуста надає їй свіжості, а завдяки курячим яйцям страва виходить ситною. Смачний, легкий та свіжий салат чудово доповнить основні страви та прикрасить будь-який стіл.

Як приготувати салат з пекінською капустою

Інгредієнти:

пекінська капуста – 0,5 невеликого качана;

курячі яйця – 3 шт.;

помідори – 2 шт.;

консервована кукурудза – 3 ст. л;

сіль, майонез до смаку.

Спосіб приготування:

Пекінську капусту миємо, нарізаємо великими шматочками та відправляємо салатник. Курячі яйця відварюємо круто і даємо їм охолонути. Чистимо їх від шкаралупи та нарізаємо великими кубиками. Помідори також нарізають великими шматочками. З консервованої кукурудзи зливаємо рідину. Підготовлені курячі яйця, помідори та консервовану кукурудзу відправляємо до салатника до пекінської капусти. Все заправляємо майонезом, солимо, перчимо до смаку і ретельно перемішуємо.

Готовий салат подаємо до столу разом із улюбленим гарніром. Вийде неймовірно смачно.