Дивно смачно і дуже просто: такий салат ви приготуєте за пару помахів руки
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Простий рецепт — і дивовижний рецепт
Навряд чи можна уявити сімейний обід, вечерю чи святковий стіл без різноманітних салатів. Приготувати салат просто: необхідно нарізати всі інгредієнти, заправити соусом улюбленим і подати до столу.
Салат за рецептом "1 хвилина" готується також легко. Пекінська капуста надає їй свіжості, а завдяки курячим яйцям страва виходить ситною. Смачний, легкий та свіжий салат чудово доповнить основні страви та прикрасить будь-який стіл.
Як приготувати салат з пекінською капустою
Інгредієнти:
- пекінська капуста – 0,5 невеликого качана;
- курячі яйця – 3 шт.;
- помідори – 2 шт.;
- консервована кукурудза – 3 ст. л;
- сіль, майонез до смаку.
Спосіб приготування:
- Пекінську капусту миємо, нарізаємо великими шматочками та відправляємо салатник.
- Курячі яйця відварюємо круто і даємо їм охолонути. Чистимо їх від шкаралупи та нарізаємо великими кубиками.
- Помідори також нарізають великими шматочками.
- З консервованої кукурудзи зливаємо рідину.
- Підготовлені курячі яйця, помідори та консервовану кукурудзу відправляємо до салатника до пекінської капусти. Все заправляємо майонезом, солимо, перчимо до смаку і ретельно перемішуємо.
Готовий салат подаємо до столу разом із улюбленим гарніром. Вийде неймовірно смачно.