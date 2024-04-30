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Дивно смачно і дуже просто: такий салат ви приготуєте за пару помахів руки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Відмінний салат із звичайної пекінської капусти
Відмінний салат із звичайної пекінської капусти. Фото odnaminyta.com

Простий рецепт — і дивовижний рецепт

Навряд чи можна уявити сімейний обід, вечерю чи святковий стіл без різноманітних салатів. Приготувати салат просто: необхідно нарізати всі інгредієнти, заправити соусом улюбленим і подати до столу.

Салат за рецептом "1 хвилина" готується також легко. Пекінська капуста надає їй свіжості, а завдяки курячим яйцям страва виходить ситною. Смачний, легкий та свіжий салат чудово доповнить основні страви та прикрасить будь-який стіл.

Як приготувати салат з пекінською капустою

Інгредієнти:

  • пекінська капуста – 0,5 невеликого качана;
  • курячі яйця – 3 шт.;
  • помідори – 2 шт.;
  • консервована кукурудза – 3 ст. л;
  • сіль, майонез до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Пекінську капусту миємо, нарізаємо великими шматочками та відправляємо салатник.
  2. Курячі яйця відварюємо круто і даємо їм охолонути. Чистимо їх від шкаралупи та нарізаємо великими кубиками.
  3. Помідори також нарізають великими шматочками.
  4. З консервованої кукурудзи зливаємо рідину.
  5. Підготовлені курячі яйця, помідори та консервовану кукурудзу відправляємо до салатника до пекінської капусти. Все заправляємо майонезом, солимо, перчимо до смаку і ретельно перемішуємо.

Готовий салат подаємо до столу разом із улюбленим гарніром. Вийде неймовірно смачно.

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