Ви не переживатимете при приготуванні цих котлет до свята: вони точно вийдуть ідеальними (фото)

Такі котлетки з "сюрпризом" точно зметуть першими зі столу

При приготуванні улюблених котлет на великодній стіл дуже хочеться, щоб вони точно вийшли ніжними та соковитими. Тому важливо, щоби під рукою був саме такий рецепт.

Котлети за рецептом журналу "Поліна" точно вийдуть ідеальними. У складі — прості інгредієнти, проте за бажання можна додати тертий твердий сир, подрібнену петрушку чи свіжу (квашену) капусту. Їх смак стане ще пікантнішим — ідеально до великоднього столу.

Як приготувати ідеальні курячі котлети

Інгредієнти на 4 порції:

куряча грудка — 300 г;

курячі яйця — 2 шт.;

молоко — 1/2 склянки;

сухий білий хліб – 50 г;

сіль — 1/2 ч. л.;

перець — 1/4 ст. л.;

панірувальні сухарі — 4 ст. л.;

вершкове масло — 40 г;

паприка — 1 ч. л.;

цибуля — 1 шт.;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Хліб замочуємо в молоці, даємо розмокнути та віджимаємо. М’ясо ретельно миємо. Цибулю чистимо. Підготовлені інгредієнти подрібнюємо блендером або м’ясорубкою. В отриману масу додаємо яйце, сіль, перець. Ретельно все вимішуємо. Ділимо фарш на 4 частини. З кожної формуємо коржик. У середину викладаємо по шматочку вершкового масла| і защипуємо краї. Кожну котлету обвалюємо в панірувальних сухарях, потім у збитому яйці та знову в сухарях. Розігріваємо сковороду з рослинною олією, викладаємо котлети та обсмажуємо їх з обох боків до золотистої скоринки.

Фото: Телеграф

Подаємо готові биточки з відвареним рисом, картопляним пюре. Можна також подати салат.