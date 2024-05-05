"Птичье молоко", но не конфеты: мясное блюдо, после которого все оближут тарелки
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Сюрприз при каждом укусе
Ароматные, сочные, нежные котлеты — одно из популярных блюд к семейному обеду или ужину и к праздничному столу. Сегодня мы поделимся необычным рецептом котлет, которые удивят вас и внешним видом, и своим вкусом.
Вместе с Shuba мы приготовим котлеты с начинкой в кляре. Для этого рецепта можно использовать любой фарш, кляр готовить не густой, обязательно замочить батон в молоке и не жалеть масла при жарке.
Как приготовить котлеты "Птичье молоко"
Ингредиенты на 8 порций
Для котлет:
- мясной фарш — 1 кг;
- лук желтый репчатый — 1 шт.;
- яйцо куриное, большое — 2 шт.;
- соль, черный перец — по вкусу;
- батон, нарезанный — 500 г;
- молоко 2,5% — по вкусу.
Для начинки:
- плавленый сыр — 3 шт.;
- яйцо куриное, большое — 3 шт.;
- масло сливочное 82% — 30 г;
- соль — по вкусу.
Для кляра:
- яйцо куриное, большое — 3 шт.;
- майонез 67% — 100 г;
- мука — 200 г;
- соль, растительное масло — по вкусу.
Способ приготовления:
- Батон замачиваем в молоке, отжимаем. Лук чистим, перебиваем в блендере.
- Подготовленные ингредиенты смешиваем с фаршем. Добавляем яйцо, соль, перемешиваем и отставляем.
- Яйца для начинки отвариваем круто, даем остыть, чистим от скорлупы и натираем на терке. Смешиваем с тертыми плавленными сырками и мягким сливочным маслом. Солим все, перемешиваем и отставляем.
- Для приготовления кляра взбиваем куриные яйца с солью. Ы В яичную массу добавляем майонез, муку и перемешиваем.
- Влажными руками из фарша формируем котлеты. Выкладываем внутрь начинки и обмакиваем в кляр.
- На медленном огне разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем котлеты и обжариваем их до золотистой корочки.
Подаем котлетки с вкусным салатом и наслаждаемся. Приятного аппетита.