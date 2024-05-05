"Птичье молоко", но не конфеты: мясное блюдо, после которого все оближут тарелки

Сюрприз при каждом укусе

Ароматные, сочные, нежные котлеты — одно из популярных блюд к семейному обеду или ужину и к праздничному столу. Сегодня мы поделимся необычным рецептом котлет, которые удивят вас и внешним видом, и своим вкусом.

Вместе с Shuba мы приготовим котлеты с начинкой в кляре. Для этого рецепта можно использовать любой фарш, кляр готовить не густой, обязательно замочить батон в молоке и не жалеть масла при жарке.

Как приготовить котлеты "Птичье молоко"

Ингредиенты на 8 порций

Для котлет:

мясной фарш — 1 кг;

лук желтый репчатый — 1 шт.;

яйцо куриное, большое — 2 шт.;

соль, черный перец — по вкусу;

батон, нарезанный — 500 г;

молоко 2,5% — по вкусу.

Для начинки:

плавленый сыр — 3 шт.;

яйцо куриное, большое — 3 шт.;

масло сливочное 82% — 30 г;

соль — по вкусу.

Для кляра:

яйцо куриное, большое — 3 шт.;

майонез 67% — 100 г;

мука — 200 г;

соль, растительное масло — по вкусу.

Способ приготовления:

Батон замачиваем в молоке, отжимаем. Лук чистим, перебиваем в блендере. Подготовленные ингредиенты смешиваем с фаршем. Добавляем яйцо, соль, перемешиваем и отставляем. Яйца для начинки отвариваем круто, даем остыть, чистим от скорлупы и натираем на терке. Смешиваем с тертыми плавленными сырками и мягким сливочным маслом. Солим все, перемешиваем и отставляем. Для приготовления кляра взбиваем куриные яйца с солью. Ы В яичную массу добавляем майонез, муку и перемешиваем. Влажными руками из фарша формируем котлеты. Выкладываем внутрь начинки и обмакиваем в кляр. На медленном огне разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем котлеты и обжариваем их до золотистой корочки.

Подаем котлетки с вкусным салатом и наслаждаемся. Приятного аппетита.