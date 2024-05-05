Сім’я не зможе розмовляти, доки не з’їсть цей салат: вони будуть уплітати його за дві щоки
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Готується за хвилини, з’їдається ще швидше
Хочеться урізноманітнити своє меню легкою та освіжаючою стравою? Тоді різноманітні салати – те, що вам потрібно.
Одним із рецептів вітамінного та простого салату ділиться "Попоїсти". Така страва чудово впишеться у ваше сімейне меню — готується воно швидко, з’їдається за секунди. Капуста надасть йому соковитості та ніжності, яйця – ситості, а консервована квасоля – пікантності.
Як приготувати салат з квасолею та огірками
Інгредієнти:
- консервована квасоля — 400 г;
- курячі яйця — 4 шт.;
- огірок — 2 шт.;
- пекінська капуста (або молода капуста) – 0.3 шт.;
- майонез, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Невеликими шматочками шаткуємо пекінську капусту. З консервованої квасолі зливаємо воду та промиваємо її.
- Огірки нарізаємо шматочками.
- Яйця кладемо в каструлю, заливаємо холодною водою і ставимо на плиту. Даємо закипіти, варимо протягом 7 хвилин, після відправляємо у крижану воду. Даємо охолонути, чистимо від шкаралупи та нарізаємо кубиками.
- Змішуємо підготовлені інгредієнти в салатнику, солимо і перчимо на смак, заправляємо майонезом і добре перемішуємо.
Готовий салат подаємо до столу разом з улюбленими котлетами. За бажання можна приготувати картопляне пюре.