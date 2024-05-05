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Сім’я не зможе розмовляти, доки не з’їсть цей салат: вони будуть уплітати його за дві щоки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Легкий вітамінний салат
Легкий вітамінний салат. Фото focus.ua

Готується за хвилини, з’їдається ще швидше

Хочеться урізноманітнити своє меню легкою та освіжаючою стравою? Тоді різноманітні салати – те, що вам потрібно.

Одним із рецептів вітамінного та простого салату ділиться "Попоїсти". Така страва чудово впишеться у ваше сімейне меню — готується воно швидко, з’їдається за секунди. Капуста надасть йому соковитості та ніжності, яйця – ситості, а консервована квасоля – пікантності.

Як приготувати салат з квасолею та огірками

Інгредієнти:

  • консервована квасоля — 400 г;
  • курячі яйця — 4 шт.;
  • огірок — 2 шт.;
  • пекінська капуста (або молода капуста) – 0.3 шт.;
  • майонез, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Невеликими шматочками шаткуємо пекінську капусту. З консервованої квасолі зливаємо воду та промиваємо її.
  2. Огірки нарізаємо шматочками.
  3. Яйця кладемо в каструлю, заливаємо холодною водою і ставимо на плиту. Даємо закипіти, варимо протягом 7 хвилин, після відправляємо у крижану воду. Даємо охолонути, чистимо від шкаралупи та нарізаємо кубиками.
  4. Змішуємо підготовлені інгредієнти в салатнику, солимо і перчимо на смак, заправляємо майонезом і добре перемішуємо.

Готовий салат подаємо до столу разом з улюбленими котлетами. За бажання можна приготувати картопляне пюре.

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#Рецепт #Салат #Готуємо вдома