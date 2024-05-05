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Семья не сможет разговаривать, пока не съест этот салат: они будут уплетать его за две щеки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Легкий витаминный салат
Легкий витаминный салат. Фото focus.ua

Готовится за минуты, съедается еще быстрее

Хочется разнообразить свое меню легким и освежающим блюдом? Тогда различные салаты — то, что вам нужно.

Одним из рецептов витаминного и простого салатика делится "Попоїсти". Такое блюдо отлично впишется в ваше семейное меню — готовится оно быстро, съедается за секунды. Капуста придаст ему сочности и нежности, яйца — сытости, а консервированная фасоль — пикантности.

Как приготовить салат с фасолью и огурцами

Ингредиенты:

  • консервированная фасоль — 400 г;
  • куриные яйца — 4 шт.;
  • огурец — 2 шт.;
  • пекинская капуста (или молодая капуста) — 0.3 шт.;
  • майонез, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Небольшими кусочками шинкуем пекинскую капусту. С консервированной фасоли сливаем воду и промываем ее.
  2. Огурцы нарезаем кусочками.
  3. Яйца кладем в кастрюлю, заливаем прохладной водой и ставим на плиту. Даем закипеть, варим в течение 7 минут, после отправляем в ледяную воду. Даем остыть, чистим от скорлупы и нарезаем кубиками.
  4. Смешиваем подготовленные ингредиенты в салатнике, солим и перчим по вкусу, заправляем майонезом и хорошо перемешиваем.

Готовый салат подаем к столу вместе с любимыми котлетами. При желании можно приготовить картофельное пюре.

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#Рецепт #Салат #Готовим дома