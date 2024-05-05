Семья не сможет разговаривать, пока не съест этот салат: они будут уплетать его за две щеки
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Готовится за минуты, съедается еще быстрее
Хочется разнообразить свое меню легким и освежающим блюдом? Тогда различные салаты — то, что вам нужно.
Одним из рецептов витаминного и простого салатика делится "Попоїсти". Такое блюдо отлично впишется в ваше семейное меню — готовится оно быстро, съедается за секунды. Капуста придаст ему сочности и нежности, яйца — сытости, а консервированная фасоль — пикантности.
Как приготовить салат с фасолью и огурцами
Ингредиенты:
- консервированная фасоль — 400 г;
- куриные яйца — 4 шт.;
- огурец — 2 шт.;
- пекинская капуста (или молодая капуста) — 0.3 шт.;
- майонез, соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Небольшими кусочками шинкуем пекинскую капусту. С консервированной фасоли сливаем воду и промываем ее.
- Огурцы нарезаем кусочками.
- Яйца кладем в кастрюлю, заливаем прохладной водой и ставим на плиту. Даем закипеть, варим в течение 7 минут, после отправляем в ледяную воду. Даем остыть, чистим от скорлупы и нарезаем кубиками.
- Смешиваем подготовленные ингредиенты в салатнике, солим и перчим по вкусу, заправляем майонезом и хорошо перемешиваем.
Готовый салат подаем к столу вместе с любимыми котлетами. При желании можно приготовить картофельное пюре.