Семья не сможет разговаривать, пока не съест этот салат: они будут уплетать его за две щеки

Готовится за минуты, съедается еще быстрее

Хочется разнообразить свое меню легким и освежающим блюдом? Тогда различные салаты — то, что вам нужно.

Одним из рецептов витаминного и простого салатика делится "Попоїсти". Такое блюдо отлично впишется в ваше семейное меню — готовится оно быстро, съедается за секунды. Капуста придаст ему сочности и нежности, яйца — сытости, а консервированная фасоль — пикантности.

Как приготовить салат с фасолью и огурцами

Ингредиенты:

консервированная фасоль — 400 г;

куриные яйца — 4 шт.;

огурец — 2 шт.;

пекинская капуста (или молодая капуста) — 0.3 шт.;

майонез, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Небольшими кусочками шинкуем пекинскую капусту. С консервированной фасоли сливаем воду и промываем ее. Огурцы нарезаем кусочками. Яйца кладем в кастрюлю, заливаем прохладной водой и ставим на плиту. Даем закипеть, варим в течение 7 минут, после отправляем в ледяную воду. Даем остыть, чистим от скорлупы и нарезаем кубиками. Смешиваем подготовленные ингредиенты в салатнике, солим и перчим по вкусу, заправляем майонезом и хорошо перемешиваем.

Готовый салат подаем к столу вместе с любимыми котлетами. При желании можно приготовить картофельное пюре.