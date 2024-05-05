Одне яйце, одне яблуко — і гора смакоти на столі: рецепт, який рятуватиме вас вранці

Відмінно і до сніданку, і для ситного перекушування

На сніданок хочеться приготувати швидку, смачну та ситну страву, щоб до обіду забути про голод. Ідеальний варіант – сирні палички.

Якщо у вас є яблуко, яйце і трохи сиру – через лічені хвилини на вашому столі буду чудові сирні палички від "Бабусиних рецептів". Цей швидкий рецепт допоможе любителям поспати, адже такий сніданок ви приготуєте швидко. Палички виходять настільки смачними, що члени сім’ї будуть із задоволенням їх брати на роботу та до школи, щоб перекусити.

Як приготувати сирні палички з яблуком

Інгредієнти:

сир – 330 г;

яблуко – 1 шт.;

курячі яйця – 1 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор – 2 ст. л.;

сметана – 2 ст. л.;

родзинки – 50 г;

борошно — 250 — 280 г;

ванілін – 1/3 ч. л.;

розпушувач – 1 ч. л.;

соняшникова олія – для смаження.

Спосіб приготування:

У мисці змішуємо сир із цукром, сіллю, яйцем та сметаною. В отриману суміш додаємо розпушувач, сухі дріжджі, ванільний цукор і все ретельно перемішуємо. Яблуко чистимо, натираємо на тертці та разом із родзинками додаємо в суміш. Туди ж порціями додаємо муку|борошно| і замішуємо тісто. Викладаємо тісто на присипану мукою поверхню і формуємо з нього рулет. Ділимо його на 3 рівні частини, з кожної частини розгортаємо лист заввишки 1 см і нарізаємо його на смужки шириною 1,5-2 см. Розігріваємо сковороду з рослинною олією, викладаємо сирні палички та смажимо їх по 2-3 хвилини з кожного боку до золотистого кольору.

Готові палички викладаємо на паперову серветку, щоб вона ввібрала зайву олію. Подаємо з улюбленим напоєм.