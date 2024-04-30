Усі чекатимуть біля плити, доки посмажуться ці сирники: так захочеться снідати щодня (фото)

За цим рецептом сирники вийдуть навіть у дітей

Ароматні, пишні сирники — один із найпопулярніших сніданків. Попри простоту приготування, ця страва часто не виходить. Сирники то розтечуться сковородою, то злазить скоринка, то всередині не прожарюються.

Разом із журналом "Люблю готувати" ми ділимося рецептом сирників, які точно вийдуть ситними та смачними. Близьких не треба буде кликати на сніданок — вони чекатимуть біля плити та чекатимуть на кожен сирник. Такими ніжними сирниками захочеться насолоджуватися щоранку

Як приготувати чудові сирники на сніданок

Інгредієнти:

сир — 250 г (1 пачка);

куряче яйце — 1 шт.;

борошно — 3 ст. л. + 1 ст. л. для обвалення;

вершкове масло;

цукор — 3 ч. л.;

ванілін.

Спосіб приготування:

Сир відправляємо в миску. Туди ж розбиваємо яйце, додаємо цукор, сіль, ванілін та борошно. Все ретельно перемішуємо. З отриманої маси формуємо сирники — їх має вийти п’ять штук. Кожен обвалюємо у борошні. Розігріваємо сковороду із вершковим маслом, викладаємо сирники та смажимо їх під кришкою на середньому вогні протягом 7 хвилин з кожного боку.

Фото: Телеграф

Викладаємо сирники по тарілках. Подаємо їх із домашньою сметаною.