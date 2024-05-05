Одно яйцо, одно яблоко - и гора вкуснятины на столе: рецепт, который будет спасать вас по утрам

Отлично и к завтраку, и для сытного перекуса

На завтрак хочется приготовить быстрое, вкусное и сытное блюдо, чтобы до обеда забыть о голоде. Идеальный вариант — сырные палочки.

Если у вас есть яблоко, яйцо и немного сыра — через считанные минуты на вашем столе будет потрясающие творожные палочки от "Бабусиних рецептів". Этот быстрый рецепт выручит любителей поспать, ведь такой завтрак вы приготовите быстро. Палочки получаются настолько вкусными, что члены семьи будут с удовольствием их брать на работу и в школу, чтобы перекусить.

Как приготовить творожные палочки с яблоком

Ингредиенты:

творог – 330 г;

яблоко – 1 шт.;

куриные яйца – 1 шт.;

соль – 0,5 ч. л.;

сахар – 2 ст. л.;

сметана – 2 ст. л.;

изюм – 50 г;

мука – 250 — 280 г;

ванилин – 1/3 ч. л.;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

подсолнечное масло — для жарки.

Способ приготовления:

В миске смешиваем творог с сахаром, солью, яйцом и сметаной. В полученную смесь добавляем разрыхлитель, сухие дрожжи, ванильный сахар и все тщательно перемешиваем. Яблоко чистим, натираем на терке и вместе с изюмом добавляем в смесь. Туда же порциями добавляем муку и замешиваем тесто. Выкладываем тесто на присыпанную мукой поверхность и формируем из него рулет. Делим его на 3 равные части, из каждой части раскатываем лист высотой 1 см и нарезаем его на полоски шириной 1,5-2 см. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем сырные палочки и жарим их по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Готовые палочки выкладываем на бумажную салфетку, чтобы она впитала лишнее масло. Подаем с любимым напитком.