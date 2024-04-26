Стародавній козацький рецепт буде актуальним завжди: усі забудуть про м’ясо навіть під час свята

Відмінно як до святкового столу, так і для ситного перекушування

Великодній стіл — це не лише різні паски та м’ясні страви. Це ще й різноманітні закуски.

Сьогодні разом із Shuba ми приготуємо закуску, яка була популярна ще у козаків — мелене сало з часником. Це не тільки ситна і поживна, це ще корисна страва. Воно може бути не тільки закускою на святковий стіл, але й смачним перекушуванням або окремим прийомом їжі. Треба тільки запакувати масу у скляну банку — і проблему з перекушуванням вирішено. До того ж все, що потрібно для приготування, є у вас під рукою.

Як приготувати мелене сало з часником

Інгредієнти на 10 порцій:

сало — 500 г;

часник, головка — 1 шт.;

перець чорний мелений — 1/2 ч. л.;

перець червоний мелений — 1/4 ч. л.;

лавровий лист — 1 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

петрушка, пучок — за бажанням.

Спосіб приготування:

З сала зрізаємо шкірку. М’якуш нарізаємо зручними шматочками. Головку часнику поділяємо на зубчики та чистимо. Зелень миємо, сушимо та подрібнюємо. Усі підготовлені інгредієнти пропускаємо через м’ясорубку із дрібним ситом. Спочатку відправляємо в м’ясорубку сало, потім зубчик часнику, зелень та лавровий лист. Повторюємо, доки не закінчаться всі інгредієнти. У готовий фарш додаємо сіль та перець, ретельно вимішуємо масу до однорідного стану.

Відправляємо намазку в скляну банку із щільною кришкою та зберігаємо у холодильнику. Подаємо з домашнім хлібом.