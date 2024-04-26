Стародавній козацький рецепт буде актуальним завжди: усі забудуть про м’ясо навіть під час свята
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Відмінно як до святкового столу, так і для ситного перекушування
Великодній стіл — це не лише різні паски та м’ясні страви. Це ще й різноманітні закуски.
Сьогодні разом із Shuba ми приготуємо закуску, яка була популярна ще у козаків — мелене сало з часником. Це не тільки ситна і поживна, це ще корисна страва. Воно може бути не тільки закускою на святковий стіл, але й смачним перекушуванням або окремим прийомом їжі. Треба тільки запакувати масу у скляну банку — і проблему з перекушуванням вирішено. До того ж все, що потрібно для приготування, є у вас під рукою.
Як приготувати мелене сало з часником
Інгредієнти на 10 порцій:
- сало — 500 г;
- часник, головка — 1 шт.;
- перець чорний мелений — 1/2 ч. л.;
- перець червоний мелений — 1/4 ч. л.;
- лавровий лист — 1 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- петрушка, пучок — за бажанням.
Спосіб приготування:
- З сала зрізаємо шкірку. М’якуш нарізаємо зручними шматочками.
- Головку часнику поділяємо на зубчики та чистимо. Зелень миємо, сушимо та подрібнюємо.
- Усі підготовлені інгредієнти пропускаємо через м’ясорубку із дрібним ситом. Спочатку відправляємо в м’ясорубку сало, потім зубчик часнику, зелень та лавровий лист. Повторюємо, доки не закінчаться всі інгредієнти.
- У готовий фарш додаємо сіль та перець, ретельно вимішуємо масу до однорідного стану.
Відправляємо намазку в скляну банку із щільною кришкою та зберігаємо у холодильнику. Подаємо з домашнім хлібом.