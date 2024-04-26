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Стародавній козацький рецепт буде актуальним завжди: усі забудуть про м’ясо навіть під час свята

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смачно, ситно та дуже просто
Смачно, ситно та дуже просто. Фото shuba.life

Відмінно як до святкового столу, так і для ситного перекушування

Великодній стіл — це не лише різні паски та м’ясні страви. Це ще й різноманітні закуски.

Сьогодні разом із Shuba ми приготуємо закуску, яка була популярна ще у козаків — мелене сало з часником. Це не тільки ситна і поживна, це ще корисна страва. Воно може бути не тільки закускою на святковий стіл, але й смачним перекушуванням або окремим прийомом їжі. Треба тільки запакувати масу у скляну банку — і проблему з перекушуванням вирішено. До того ж все, що потрібно для приготування, є у вас під рукою.

Як приготувати мелене сало з часником

Інгредієнти на 10 порцій:

  • сало — 500 г;
  • часник, головка — 1 шт.;
  • перець чорний мелений — 1/2 ч. л.;
  • перець червоний мелений — 1/4 ч. л.;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • петрушка, пучок — за бажанням.

Спосіб приготування:

  1. З сала зрізаємо шкірку. М’якуш нарізаємо зручними шматочками.
  2. Головку часнику поділяємо на зубчики та чистимо. Зелень миємо, сушимо та подрібнюємо.
  3. Усі підготовлені інгредієнти пропускаємо через м’ясорубку із дрібним ситом. Спочатку відправляємо в м’ясорубку сало, потім зубчик часнику, зелень та лавровий лист. Повторюємо, доки не закінчаться всі інгредієнти.
  4. У готовий фарш додаємо сіль та перець, ретельно вимішуємо масу до однорідного стану.

Відправляємо намазку в скляну банку із щільною кришкою та зберігаємо у холодильнику. Подаємо з домашнім хлібом.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Готуємо вдома