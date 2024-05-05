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И к завтраку, и на перекус: полкило картофеля - и запеканка на столе (фото)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сытная картофельная запеканка
Сытная картофельная запеканка. Фото vazhnoznat.com

Просто, легко и очень бюджетно

У опытных кулинаров всегда в закладках есть масса различных рецептов сытных перекусов. Однако всегда хочется разнообразить свое ежедневное меню.

Именно для таких любителей чего-то новенького "Телеграф" нашел в журнале "Люблю готовить" рецепт картофельной запеканки. Ею можно вкусно перекусить и быстро позавтракать, взять с собой на работу, в укрытие и в школу. Стоит приготовить раз — и такое аппетитное, бюджетное и простое в приготовлении блюдо всегда будет у вас "под рукой".

Как приготовить картофельную запеканку

Ингредиенты:

  • картофель — 0,5 кг;
  • лук — 1 шт.;
  • сметана — 1/2 стакана;
  • вода — 1/2 стакана;
  • твердый сыр — 100 г;
  • соль, перец, сушеная зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Чистим лук и картофель. Лук нарезаем полукольцами, картофель — кружочками. Выкладываем их в смазанную растительным маслом форму для запекания. Солим и перчим.
  2. В отдельной посуде смешиваем сметану с теплой водой. Приготовленной смесью заливаем картофель и лук.
  3. Посыпаем все тертым твердым сыром и сушеной зеленью. Отправляем форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на час.
Картофельная запеканка
Фото: Телеграф

На перекус можно также приготовить ленивый пирог с мясом и пикантной заливкой. Возможно, он понравится вам больше.

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#Рецепт #Запеканка #Готовим дома