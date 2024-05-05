И к завтраку, и на перекус: полкило картофеля - и запеканка на столе (фото)

Просто, легко и очень бюджетно

У опытных кулинаров всегда в закладках есть масса различных рецептов сытных перекусов. Однако всегда хочется разнообразить свое ежедневное меню.

Именно для таких любителей чего-то новенького "Телеграф" нашел в журнале "Люблю готовить" рецепт картофельной запеканки. Ею можно вкусно перекусить и быстро позавтракать, взять с собой на работу, в укрытие и в школу. Стоит приготовить раз — и такое аппетитное, бюджетное и простое в приготовлении блюдо всегда будет у вас "под рукой".

Как приготовить картофельную запеканку

Ингредиенты:

картофель — 0,5 кг;

лук — 1 шт.;

сметана — 1/2 стакана;

вода — 1/2 стакана;

твердый сыр — 100 г;

соль, перец, сушеная зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Чистим лук и картофель. Лук нарезаем полукольцами, картофель — кружочками. Выкладываем их в смазанную растительным маслом форму для запекания. Солим и перчим. В отдельной посуде смешиваем сметану с теплой водой. Приготовленной смесью заливаем картофель и лук. Посыпаем все тертым твердым сыром и сушеной зеленью. Отправляем форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на час.

Фото: Телеграф

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