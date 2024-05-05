И к завтраку, и на перекус: полкило картофеля - и запеканка на столе (фото)
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Просто, легко и очень бюджетно
У опытных кулинаров всегда в закладках есть масса различных рецептов сытных перекусов. Однако всегда хочется разнообразить свое ежедневное меню.
Именно для таких любителей чего-то новенького "Телеграф" нашел в журнале "Люблю готовить" рецепт картофельной запеканки. Ею можно вкусно перекусить и быстро позавтракать, взять с собой на работу, в укрытие и в школу. Стоит приготовить раз — и такое аппетитное, бюджетное и простое в приготовлении блюдо всегда будет у вас "под рукой".
Как приготовить картофельную запеканку
Ингредиенты:
- картофель — 0,5 кг;
- лук — 1 шт.;
- сметана — 1/2 стакана;
- вода — 1/2 стакана;
- твердый сыр — 100 г;
- соль, перец, сушеная зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Чистим лук и картофель. Лук нарезаем полукольцами, картофель — кружочками. Выкладываем их в смазанную растительным маслом форму для запекания. Солим и перчим.
- В отдельной посуде смешиваем сметану с теплой водой. Приготовленной смесью заливаем картофель и лук.
- Посыпаем все тертым твердым сыром и сушеной зеленью. Отправляем форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на час.
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