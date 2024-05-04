Якщо в холодильнику залишилися три солоні огірки — відправте їх у салат: пікантний рецепт

За добавкою вишикується черга

Якщо в банці залишилося кілька маринованих огірків — саме час приготувати з ними салат. І не обов’язково це може бути звичний олів’є або салат із буряком.

Сьогодні разом із "Важно знать" ми поділимося рецептом незвичайного салату якраз для такого випадку, коли у банку виявили трохи солоних огірків. Така страва вийде настільки смачною, що за нею вишикується черга. Спробуйте і переконайтеся самі.

Як приготувати салат із солоних огірків

Інгредієнти:

100 г пекінської капусти;

2 ст. л. консервованої кукурудзи чи квасолі;

3 солоних або маринованих огірків;

3 картоплини;

1 зубчик часнику.

Інгредієнти для заправки:

3 ст. л. соняшникової олії;

1 ст. л. лимонного соку;

0,5 ч. л. гірчиці;

сіль, перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

Кожен огірок розрізаємо навпіл уздовж, потім нарізаємо тонкими півкільцями. Картоплю відварюємо до готовності, даємо охолонути та нарізаємо кубиками. Великими шматками нарізаємо великими шматками. З консервованої кукурудзи зливаємо зайву рідину. Підготовлені інгредієнти відправляємо до салатника, додаємо пропущений через прес часник. В окремому посудині змішуємо необхідні для заправки інгредієнти та заправляємо страву. Ще раз все перемішуємо та подаємо до столу.

Подаємо салат з улюбленими котлетами. Вийде дуже смачно.