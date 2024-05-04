Якщо в холодильнику залишилися три солоні огірки — відправте їх у салат: пікантний рецепт
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За добавкою вишикується черга
Якщо в банці залишилося кілька маринованих огірків — саме час приготувати з ними салат. І не обов’язково це може бути звичний олів’є або салат із буряком.
Сьогодні разом із "Важно знать" ми поділимося рецептом незвичайного салату якраз для такого випадку, коли у банку виявили трохи солоних огірків. Така страва вийде настільки смачною, що за нею вишикується черга. Спробуйте і переконайтеся самі.
Як приготувати салат із солоних огірків
Інгредієнти:
- 100 г пекінської капусти;
- 2 ст. л. консервованої кукурудзи чи квасолі;
- 3 солоних або маринованих огірків;
- 3 картоплини;
- 1 зубчик часнику.
Інгредієнти для заправки:
- 3 ст. л. соняшникової олії;
- 1 ст. л. лимонного соку;
- 0,5 ч. л. гірчиці;
- сіль, перець до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Кожен огірок розрізаємо навпіл уздовж, потім нарізаємо тонкими півкільцями.
- Картоплю відварюємо до готовності, даємо охолонути та нарізаємо кубиками.
- Великими шматками нарізаємо великими шматками. З консервованої кукурудзи зливаємо зайву рідину.
- Підготовлені інгредієнти відправляємо до салатника, додаємо пропущений через прес часник.
- В окремому посудині змішуємо необхідні для заправки інгредієнти та заправляємо страву. Ще раз все перемішуємо та подаємо до столу.
Подаємо салат з улюбленими котлетами. Вийде дуже смачно.