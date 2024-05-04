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Якщо в холодильнику залишилися три солоні огірки — відправте їх у салат: пікантний рецепт

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Салат із солоних огірків та пекінки
Салат із солоних огірків та пекінки

За добавкою вишикується черга

Якщо в банці залишилося кілька маринованих огірків — саме час приготувати з ними салат. І не обов’язково це може бути звичний олів’є або салат із буряком.

Сьогодні разом із "Важно знать" ми поділимося рецептом незвичайного салату якраз для такого випадку, коли у банку виявили трохи солоних огірків. Така страва вийде настільки смачною, що за нею вишикується черга. Спробуйте і переконайтеся самі.

Як приготувати салат із солоних огірків

Інгредієнти:

  • 100 г пекінської капусти;
  • 2 ст. л. консервованої кукурудзи чи квасолі;
  • 3 солоних або маринованих огірків;
  • 3 картоплини;
  • 1 зубчик часнику.

Інгредієнти для заправки:

  • 3 ст. л. соняшникової олії;
  • 1 ст. л. лимонного соку;
  • 0,5 ч. л. гірчиці;
  • сіль, перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Кожен огірок розрізаємо навпіл уздовж, потім нарізаємо тонкими півкільцями.
  2. Картоплю відварюємо до готовності, даємо охолонути та нарізаємо кубиками.
  3. Великими шматками нарізаємо великими шматками. З консервованої кукурудзи зливаємо зайву рідину.
  4. Підготовлені інгредієнти відправляємо до салатника, додаємо пропущений через прес часник.
  5. В окремому посудині змішуємо необхідні для заправки інгредієнти та заправляємо страву. Ще раз все перемішуємо та подаємо до столу.

Подаємо салат з улюбленими котлетами. Вийде дуже смачно.

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#Рецепт #Салат #Готуємо вдома