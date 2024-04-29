Озирнутися не встигнете, як цей салат зникне зі столу: близькі з’їдять і вимагатимуть добавки (фото)
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Вітамінна бомба у тарілці
У Великий піст заборонено вживати продукти тваринного походження. Однак поласувати ситною та смачною стравою хочеться.
Весною, коли вже з’являється зелень, особливо актуальні салати. "Телеграф" для своїх читачів у книзі "Українські народні страви" знайшов один рецепт ситної та корисної страви, яка буде дуже доречною під час посту. У його складі — картопля, цибуля та заправка. Попри простоту та бюджетність, салат виходить ситним та вітамінним.
Як приготувати пісний салат з зеленою цибулею
Інгредієнти:
- картопля — 500 г;
- зелена цибуля — 100 г;
- оцет — 25 г;
- соняшникова олія — 100;
- цукор — 10 г;
- гірчиця — 15 г;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Картоплю відварюємо в мундирі. Даємо охолонути, чистимо, нарізаємо шматочками та відправляємо в салатник.
- Миємо, сушимо і дрібно нарізаємо зелену цибулю, додаємо до картоплі салатник.
- Для приготування заправки олію змішуємо з оцтом. Солимо, перчимо, додаємо цукор та гірчицю. Все ретельно перемішуємо.
- Підготовлену заправку відправляємо в салат, прикрашаємо зеленню кропу і петрушки.
Подаємо салат із пісними котлетами з гречки. Ви ситно нагодуєте всю родину.