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Озирнутися не встигнете, як цей салат зникне зі столу: близькі з’їдять і вимагатимуть добавки (фото)

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Пісний салат із зеленою цибулею
Пісний салат із зеленою цибулею. Фото shuba.life

Вітамінна бомба у тарілці

У Великий піст заборонено вживати продукти тваринного походження. Однак поласувати ситною та смачною стравою хочеться.

Весною, коли вже з’являється зелень, особливо актуальні салати. "Телеграф" для своїх читачів у книзі "Українські народні страви" знайшов один рецепт ситної та корисної страви, яка буде дуже доречною під час посту. У його складі — картопля, цибуля та заправка. Попри простоту та бюджетність, салат виходить ситним та вітамінним.

Як приготувати пісний салат з зеленою цибулею

Інгредієнти:

  • картопля — 500 г;
  • зелена цибуля — 100 г;
  • оцет — 25 г;
  • соняшникова олія — 100;
  • цукор — 10 г;
  • гірчиця — 15 г;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю відварюємо в мундирі. Даємо охолонути, чистимо, нарізаємо шматочками та відправляємо в салатник.
  2. Миємо, сушимо і дрібно нарізаємо зелену цибулю, додаємо до картоплі салатник.
  3. Для приготування заправки олію змішуємо з оцтом. Солимо, перчимо, додаємо цукор та гірчицю. Все ретельно перемішуємо.
  4. Підготовлену заправку відправляємо в салат, прикрашаємо зеленню кропу і петрушки.
Пісний салат із зеленою цибулею
Телеграф

Подаємо салат із пісними котлетами з гречки. Ви ситно нагодуєте всю родину.

Теги:
#Рецепт #Салат #Великий піст #Готуємо вдома