Озирнутися не встигнете, як цей салат зникне зі столу: близькі з’їдять і вимагатимуть добавки (фото)

Вітамінна бомба у тарілці

У Великий піст заборонено вживати продукти тваринного походження. Однак поласувати ситною та смачною стравою хочеться.

Весною, коли вже з’являється зелень, особливо актуальні салати. "Телеграф" для своїх читачів у книзі "Українські народні страви" знайшов один рецепт ситної та корисної страви, яка буде дуже доречною під час посту. У його складі — картопля, цибуля та заправка. Попри простоту та бюджетність, салат виходить ситним та вітамінним.

Як приготувати пісний салат з зеленою цибулею

Інгредієнти:

картопля — 500 г;

зелена цибуля — 100 г;

оцет — 25 г;

соняшникова олія — 100;

цукор — 10 г;

гірчиця — 15 г;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю відварюємо в мундирі. Даємо охолонути, чистимо, нарізаємо шматочками та відправляємо в салатник. Миємо, сушимо і дрібно нарізаємо зелену цибулю, додаємо до картоплі салатник. Для приготування заправки олію змішуємо з оцтом. Солимо, перчимо, додаємо цукор та гірчицю. Все ретельно перемішуємо. Підготовлену заправку відправляємо в салат, прикрашаємо зеленню кропу і петрушки.

Телеграф

Подаємо салат із пісними котлетами з гречки. Ви ситно нагодуєте всю родину.