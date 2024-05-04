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Если в холодильнике осталось три соленых огурца - отправьте их в салат: пикантный рецепт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Салат из соленых огурцов и пекинки
Салат из соленых огурцов и пекинки

За добавкой выстроится очередь

Если в банке осталось несколько маринованных огурцов — самое время приготовить с ними салат. И не обязательно это может быть привычный оливье или салат со свеклой.

Сегодня вместе с "Важно знать" мы поделимся рецептом необычного салата как раз для такого случая, когда в банке обнаружили немного соленых огурцов. Такое блюдо получится настолько вкусным, что за ним выстроится очередь. Попробуйте — и убедитесь сами.

Как приготовить салат из соленых огурцов

Ингредиенты:

  • 100 г пекинской капусты;
  • 2 ст. л. консервированной кукурузы или фасоли;
  • 3 соленых или маринованных огурца;
  • 3 картофелины;
  • 1 зубчик чеснока.

Ингредиенты для заправки:

  • 3 ст. л. подсолнечного масла;
  • 1 ст. л. лимонного сока;
  • 0,5 ч. л. горчицы;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Каждый огурец разрезаем пополам вдоль, после нарезаем тонкими полукольцами.
  2. Картошку отвариваем до готовности, даем остыть и нарезаем кубиками.
  3. Крупными кусками нарезаем крупными кусками. С консервированной кукурузы сливаем лишнюю жидкость.
  4. Подготовленные ингредиенты отправляем в салатник, добавляем пропущенный через пресс чеснок.
  5. В отдельной посудине смешиваем необходимые для заправки ингредиенты и заправляем блюдо. Еще раз все перемешиваем и подаем к столу.

Подаем салат с любимыми котлетами. Получится очень вкусно.

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#Рецепт #Салат #Готовим дома