Если в холодильнике осталось три соленых огурца - отправьте их в салат: пикантный рецепт
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За добавкой выстроится очередь
Если в банке осталось несколько маринованных огурцов — самое время приготовить с ними салат. И не обязательно это может быть привычный оливье или салат со свеклой.
Сегодня вместе с "Важно знать" мы поделимся рецептом необычного салата как раз для такого случая, когда в банке обнаружили немного соленых огурцов. Такое блюдо получится настолько вкусным, что за ним выстроится очередь. Попробуйте — и убедитесь сами.
Как приготовить салат из соленых огурцов
Ингредиенты:
- 100 г пекинской капусты;
- 2 ст. л. консервированной кукурузы или фасоли;
- 3 соленых или маринованных огурца;
- 3 картофелины;
- 1 зубчик чеснока.
Ингредиенты для заправки:
- 3 ст. л. подсолнечного масла;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- 0,5 ч. л. горчицы;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Каждый огурец разрезаем пополам вдоль, после нарезаем тонкими полукольцами.
- Картошку отвариваем до готовности, даем остыть и нарезаем кубиками.
- Крупными кусками нарезаем крупными кусками. С консервированной кукурузы сливаем лишнюю жидкость.
- Подготовленные ингредиенты отправляем в салатник, добавляем пропущенный через пресс чеснок.
- В отдельной посудине смешиваем необходимые для заправки ингредиенты и заправляем блюдо. Еще раз все перемешиваем и подаем к столу.
Подаем салат с любимыми котлетами. Получится очень вкусно.